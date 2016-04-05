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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1561156215631564
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:04

  andrijk777 написав:
  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.

А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.

Зачем нести бред? Линия фронта более чем в 1000 км, участие абсолютно всех родов войск кром РВСН. Тысячи стволов артиллерии, сотни танков, тысячи единиц бронированной техники, сотни боевых самолетов и вертолетов. Беспрецедентное применение РСЗО. Сотни тысяч бойцов с обеих сторон. И это все уже 4й месяц. Ну когда такое в последний раз было после 1945 года?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:08

проксі не проксі

Без горілки не розберешся, що, наприклад, каже схоже фахівець по проксі-війнам:
Ентоні Пфафф — нерезидент, старший науковий співробітник Атлантичної ради та професор-дослідник стратегії, військових професій та етики в Інституті стратегічних досліджень Військового коледжу США. Він є автором книгиЕтика війни проксі. “ Думки, висловлені тут, належать автору і не обов’язково належать уряду Сполучених Штатів.

https://galagov.tv/проксі-війна-чи-ні-але-україна-показує/
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сотрудница БелГУ лишилась работы после того, как написала в апреле во ВК комментарий, содержащий антивоенный посыл, упомянув первомайский лозунг и строчки из детской песни "Пусть всегда будет солнце!, Пусть всегда будет небо!" и несколько антивоенных фраз.
Профессор-филолог из Белгорода теперь пойдет под суд за дискредитацию российских военных.
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