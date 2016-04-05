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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1561156215631564
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:04

  andrijk777 написав:
  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.

А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.

Зачем нести бред? Линия фронта более чем в 1000 км, участие абсолютно всех родов войск кром РВСН. Тысячи стволов артиллерии, сотни танков, тысячи единиц бронированной техники, сотни боевых самолетов и вертолетов. Беспрецедентное применение РСЗО. Сотни тысяч бойцов с обеих сторон. И это все уже 4й месяц. Ну когда такое в последний раз было после 1945 года?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:08

проксі не проксі

Без горілки не розберешся, що, наприклад, каже схоже фахівець по проксі-війнам:
Ентоні Пфафф — нерезидент, старший науковий співробітник Атлантичної ради та професор-дослідник стратегії, військових професій та етики в Інституті стратегічних досліджень Військового коледжу США. Він є автором книгиЕтика війни проксі. “ Думки, висловлені тут, належать автору і не обов’язково належать уряду Сполучених Штатів.

https://galagov.tv/проксі-війна-чи-ні-але-україна-показує/
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сотрудница БелГУ лишилась работы после того, как написала в апреле во ВК комментарий, содержащий антивоенный посыл, упомянув первомайский лозунг и строчки из детской песни "Пусть всегда будет солнце!, Пусть всегда будет небо!" и несколько антивоенных фраз.
Профессор-филолог из Белгорода теперь пойдет под суд за дискредитацию российских военных.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 23:35

  andrijk777 написав:
  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.
А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.
а яка була світова війна у вересні 1939 ? Світ вважав, що це "локально", й Польщею вся війна й скінчиться, й всі домовляться. У тому ж 1939му.
Велика частина держав світу на яких фронтах тоді була?
Отож.
Схоже, що зараз світ теж лише на самому початку нової світової війни. Чомусь деякі вважають, що торічний ультиматум ядерних гопників повернути під їхній контроль ВСІ країни колишнього СРСР та колишнього Варшавського договору - то "такоє", а не логічний розвиток подій до реваншу за їхній "програш Западу" у 1991м :?
До цьго ж керівництво рашистів йде 30 років, методично й поступово. До нового поділу світу з Штатами та Китаєм, наступної нової "Ялтинської конференції".
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