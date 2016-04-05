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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1561156215631564
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:04

  andrijk777 написав:
  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.

А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.

Зачем нести бред? Линия фронта более чем в 1000 км, участие абсолютно всех родов войск кром РВСН. Тысячи стволов артиллерии, сотни танков, тысячи единиц бронированной техники, сотни боевых самолетов и вертолетов. Беспрецедентное применение РСЗО. Сотни тысяч бойцов с обеих сторон. И это все уже 4й месяц. Ну когда такое в последний раз было после 1945 года?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:08

проксі не проксі

Без горілки не розберешся, що, наприклад, каже схоже фахівець по проксі-війнам:
Ентоні Пфафф — нерезидент, старший науковий співробітник Атлантичної ради та професор-дослідник стратегії, військових професій та етики в Інституті стратегічних досліджень Військового коледжу США. Він є автором книгиЕтика війни проксі. “ Думки, висловлені тут, належать автору і не обов’язково належать уряду Сполучених Штатів.

https://galagov.tv/проксі-війна-чи-ні-але-україна-показує/
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сотрудница БелГУ лишилась работы после того, как написала в апреле во ВК комментарий, содержащий антивоенный посыл, упомянув первомайский лозунг и строчки из детской песни "Пусть всегда будет солнце!, Пусть всегда будет небо!" и несколько антивоенных фраз.
Профессор-филолог из Белгорода теперь пойдет под суд за дискредитацию российских военных.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 23:35

  andrijk777 написав:
  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.
А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.
а яка була світова війна у вересні 1939 ? Світ вважав, що це "локально", й Польщею вся війна й скінчиться, й всі домовляться. У тому ж 1939му.
Велика частина держав світу на яких фронтах тоді була?
Отож.
Схоже, що зараз світ теж лише на самому початку нової світової війни. Чомусь деякі вважають, що торічний ультиматум ядерних гопників повернути під їхній контроль ВСІ країни колишнього СРСР та колишнього Варшавського договору - то "такоє", а не логічний розвиток подій до реваншу за їхній "програш Западу" у 1991м :?
До цьго ж керівництво рашистів йде 30 років, методично й поступово. До нового поділу світу з Штатами та Китаєм, наступної нової "Ялтинської конференції".
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 05:43

У боях за Лисичанськ загинув білорус Іван "Брест": фото захисника України
Командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського білорус Іван Марчук із позивним "Брест" загинув у боях із російськими окупантами під Лисичанськом на Луганщині. Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня.

Невелика група наших бійців вступила в нерівний бій з переважаючими силами супротивника. Через кілька годин контакту сили окупантів було відкинуто, техніка була підбита з ручних протитанкових засобів, серед наших хлопців лише один був легко поранений", – сказано в повідомленні.


Після цього війська РФ кинули на невеликий загін батальйону "Волат" значні сили, зокрема й танки, через що бійці полку Кастуся Калиновського почали відступати.

"І навіть тоді наші хлопці не здалися і направили українську артилерію на живу силу та техніку противника. На жаль, у якийсь момент зв'язок із нашими бійцями перервався", – повідомили захисники України.

Завдяки героїзму та самопожертві білоруси змогли зупинити наступ танкової колони РФ, чим дали можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ.
https://war.obozrevatel.com/ukr/u-boyah ... kraini.htm
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 07:54

  flysoulfly написав:Схоже, що зараз світ теж лише на самому початку нової світової війни.
сколько ж этих ванг развелось. Почему не один провидец не выигрывает в лотерею?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:06

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:Схоже, що зараз світ теж лише на самому початку нової світової війни.
сколько ж этих ванг развелось. Почему не один провидец не выигрывает в лотерею?



легко проверить, дал в табло - если настоящий, то увернется!
несколько дней киев был без воздушных тревог, при этом судя по карте наши войска отступали. хочу верить что эти события не связаны.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:20

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:Схоже, що зараз світ теж лише на самому початку нової світової війни.
сколько ж этих ванг развелось. Почему не один провидец не выигрывает в лотерею?

Справа не у чергуванні або передбачанні, а у тому хто може дозволити собі висловити таке бачення розвитку подій.
Подоляк, Резніков, Данілов можуть, бо країна й так вже воює.

А що скаже Байден, Шольц та ін.?
Громадяни готуйтесь...
Звичайно ж не скажуть так зараз.
Бо виникне питання-вимога-претензії -- так чому ж не робите ще більше для запобігання за будь-яку ціну.
Тому вони лише показують, що роблять щось. Перед незворотним...

Але той же Сорос прямо припускає:
"Вторгнення могло бути початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію — якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть", - сказав Сорос.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7139982/
Він же не посадовець.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:29

підготовка новобранців

Перша ротація українських військових прибула до Великої Британії для навчань.

Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес, пише "Європейська правда".

Навчання є частиною інноваційної програми, яка має на меті навчити до 10 тисяч українських новобранців.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7142666/
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:31

  airmax78 написав:..Тысячи стволов артиллерии, сотни танков, тысячи единиц бронированной техники, сотни боевых самолетов и вертолетов. Беспрецедентное применение РСЗО. Сотни тысяч бойцов с обеих сторон. И это все уже 4й месяц. Ну когда такое в последний раз было после 1945 года?

Вьетнам, Ирак, Арабо-израильская....
Даже по абсолютным жертвам мирного населения и потерям воюющих сторон меньше несчастного Грозного несколько десятков лет назад (деленное на время), и скорее напоминает карабах недавний.
Не преувеличивайте. Насыщенность линии фронта войсками ниже раза в 3-4 нормативной, что с одной, что с другой стороны, потому свободно действуют ДРГ обоих сторон.
Война превращается скорее в Сирию или Ирак сегодняшний
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