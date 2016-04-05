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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1563156415651566>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:50

  detroytred написав:Громадяни готуйтесь...
к чему? к тому что русня будут до осень аттаковать Славянск и Краматорск? Пока они дойдут до Германии не будет ни Шольца ни Пуйло.
  detroytred написав:Але той же Сорос прямо припускає:
"Вторгнення могло бути початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її.
потому что все думали что у пуйла реально 2я армия в мире. А они о. змеиный удержать не смогли (зачем брали?). рф это империя лжи и рабов. Единственное что они могут - пулять ракеты. США когда воевали в Ираке гусеницы к танкам самолетами возили. Почувствуйте разницу. Мировая война закончится быстрой капитуляцией рф. Их даже KZ не поддерживает. У них два союзника Сирия и Белорусь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:55

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Громадяни готуйтесь...
к чему? к тому что русня будут до осень аттаковать Славянск и Краматорск? Пока они дойдут до Германии не будет ни Шольца ни Пуйло.

До Лондону, Вашингтону у 2СВ теж ніхто не дійшов, але британці та янкі відчули.

Мова про розвиток подій: розширення ТВД, зростання залучення сил та засобів.

Стосовно русні - не треба недооцінювати ворога. Те, що вони стільки намагалися утримати острів - це не дрібниця. І те, що їх генерал сам сів за плавкран (коли екіпаж відмовився), навчився та вантажив Панцирь в морі, а потім навіть на самому острові - це теж не дрібниця.
Звичайно - це може бути й пропагандистська брехня про генерала, але є поки факт -- оті орки туплять, гинуть, тікають, виють, але виконують свої задачі...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 лип, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:59

  detroytred написав:розширення ТВД,
рф захватит Европу? Пуйло всех переиграл? рос.пропаганда. Все что они могут это месяц брать Лисичанск и 3 месяца агломерацию Краматорск + Славянск. Для нас ничего хорошего. Для Европы опасности нет. Даже от Финляндии русня отвели войска (бо лишних нет). Не нужно свои фобии экстраполировать на весь мир. Для блока нато путин слабый противник. А для Молдовы страшный и сильный.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:03

  vitaliian написав:
  detroytred написав:розширення ТВД,
рф захватит Европу? Пуйло всех переиграл? рос.пропаганда. Все что они могут это месяц брать Лисичанск и 2-3 месяца Краматорск + Славянск. Для нас ничего хорошего. Для Европы опасности нет. Не нужно свои фобии экстраполировать на весь мир.

Чому Європу? Увесь Всесвіт))

Європейцям для відчуття буде достатньо бомбардирувань...
Та втрат своїх військових.

В чому прояв моїх фобій? Конкретно, будь-ласка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:06

  detroytred написав:
В чому прояв моїх фобій? Конкретно, будь-ласка.

  detroytred написав:До Лондону, Вашингтону у 2СВ теж ніхто не дійшов, але британці та янкі відчули.
  detroytred написав:Європейцям для відчуття буде достатньо бомбардирувань...
Та втрат своїх військових.

"пуйло всесильный" "европейцы с нато обосрутся и убегут" роспропаганда на ломанной мове.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:15

  vitaliian написав:
  detroytred написав:
В чому прояв моїх фобій? Конкретно, будь-ласка.

  detroytred написав:До Лондону, Вашингтону у 2СВ теж ніхто не дійшов, але британці та янкі відчули.

І що заперечуєте, що у 2СВ вони не відчули руйнувань та втрат?

Точніше фобія (мій страх) у чому проявляється-то?

І чому ж, за Вашою думкою, НАТО так ухиляється від прямого зіткнення з рашкою?)))))!!!
Чому вони тільки "неймовірно захоплюємося вашою сміливістю і будемо лишатися з вами всю дорогу до перемоги.", а не починають боротьбу з "до держави, яка діє варварськи, нападає на сусідів, вбиває цивільних, ґвалтує жінок, ґвалтує дівчат. Ці звірства та неприйнятні дії РФ на міжнародній арені створюють у ЄС, у НАТО, в усіх демократіях світу відчуття непримиримості та єдності."?

Навіть прямо:
"НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому."
https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 7/7142074/

Найретельніше уникати)))
Не піде на користь -- о як звучить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:21

  vitaliian написав:
  detroytred написав:
В чому прояв моїх фобій? Конкретно, будь-ласка.

  detroytred написав:До Лондону, Вашингтону у 2СВ теж ніхто не дійшов, але британці та янкі відчули.
  detroytred написав:Європейцям для відчуття буде достатньо бомбардирувань...
Та втрат своїх військових.

"пуйло всесильный" "европейцы с нато обосрутся и убегут" роспропаганда на ломанной мове.

Ну і навіщо додавати про всесильний, "обосрутся и убегут"?

Якщо мова з мого боку була виключно та конкретно про те, що рашка в стані зробити відчутні для населення цивілізованих країн руйнування та втрати.
Руйнування та втрати. Відчутні.

Про всесильність, результат у вигляді поразки, втечі та тощо -- ані слова, ані мови не було.

Так навіщо-то "вигадувати"-приписувати мені маячню? Поясніть.
До речі, це вже який раз Ви застосовуєте отаке?))
Це ж простіший демагогічний прийом.
Тому ще раз -- навіщо?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:24

  detroytred написав:Ну і навіщо додавати про "обосрутся и убегут"?

Якщо мова з мого боку була виключно та конкретно про те, що рашка в стані зробити відчутні для населення цивілізованих країн руйнування та втрати.
Руйнування та втрати. Відчутні
обосраться это аллегория а не оскорбления в ваш адрес.

Да в состоянии. Дальше что? Сразу сдаться? Вы говорите "А" и не говорите "Б", сложно понять что вы этим "А" хотели сказать.
  detroytred написав:Найретельніше уникати)))
Не піде на користь -- о як звучить
и как этот тезис ведёт к 3й мировой? Я ранее написал что никакой мировой нет и не будет потому что
А) пуйло слаб для масштабной войны, его уровень Славянск - Краматорск - Лисичанск.
Б) у него нет ни одного реального союзника готового предоставить свои войска, технику, боеприпасы. С такими вводными 3я мировая это страшилки роспропаганды. Миф про 2ю армию мира которая не смогла удержать остров змеиный рухнул, нужны другие страшилки, вот придумали 3ю мировую. В то же время сам кремль не знает как из этой войны выйти, желательно "победителем" и "сохранив лицо".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 09:32, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:27

  detroytred написав:І чому ж, за Вашою думкою, НАТО так ухиляється від прямого зіткнення з рашкою?)))))!!!


что бы тот больной на голову кнопку не нажал. все остальное их не волнует. ИМХО с войск раши тихо ржут в странах с передовым оружием. Нам фактически ничего передового еще не передали и то у раши пукан взрывается. С Цезарей и то сняли оборудование для создание единой батареи из разных орудий под управлением дрона. Прикидываю если бы реально фулл комплект зашел.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 06 лип, 2022 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:31

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Ну і навіщо додавати про "обосрутся и убегут"?

Якщо мова з мого боку була виключно та конкретно про те, що рашка в стані зробити відчутні для населення цивілізованих країн руйнування та втрати.
Руйнування та втрати. Відчутні
это аллегория а не оскорбления в ваш адрес. Да в состоянии. Дальше что? Сразу сдаться? Вы просто говорите "А" и не говорите "Б", сложно понять что вы этим "А" хотели сказать.

Тому легше приписати опоненту маячню?))

Замість запитати.
Я вже не раз стверджував, що беззаперечно рашка програє. Тому що сили неспідставні (усіх розвинутих країн та відсталих рашки, з в'ялим підключенням іних азіатів). Навіть посилання давав зі статтею, чому агресор-загарбник приречений до програшу.

Але ж мова про інше була.
А не формат простоти (аля так ти в кого віриш?)

З.и. те, що пуйло слаб, не відміняє того, що варвари, маючи купу ресурсів, не змінюються, готуються та лізуть і лізуть...
detroytred
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