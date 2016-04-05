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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1563156415651566
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:35

  detroytred написав:
Мова про розвиток подій: розширення ТВД, зростання залучення сил та засобів.

Стосовно русні - не треба недооцінювати ворога. оті орки туплять, гинуть, тікають, виють, але виконують свої задачі...

  detroytred написав:Я вже не раз стверджував, що беззаперечно рашка програє. Тому що сили неспідставні

Вы определитесь они слабые или сильные? угрожают Европе или нет? Способны расширить ТБД на другие страны (кроме Молдовы) ? Европе надо бояться пуйло?

Много противоречий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:40

  mephala написав:
  detroytred написав:І чому ж, за Вашою думкою, НАТО так ухиляється від прямого зіткнення з рашкою?)))))!!!


что бы тот больной на голову кнопку не нажал. все остальное их не волнует. ИМХО с войск раши тихо ржут в странах с передовым оружием. Нам фактически ничего передового еще не передали и то у раши пукан взрывается. С Цезарей и то сняли оборудование для создание единой батареи из разных орудий под управлением дрона. Прикидываю если бы реально фулл комплект зашел.

Так цієї кнопки достатньо з головою!
А те, що пуйло здатний діяти ірраціонально, та ще при цьому рашосуспільство це підтримує, вже всі побачили.

Але я про інше.
Моя думка все та ж. Що поки війна йде з обмеженнями, з негласними рамками.
Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.

Засоби та методи війни після 2 СВ не зменшили свого рівня...
Але поки до нього ще далеко.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:47

  detroytred написав:Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.
это, например, что?
Вывести все флоты в море - и?
Поднять все стратегические бомбардировщики - и?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:49

  vitaliian написав:
  detroytred написав:
Мова про розвиток подій: розширення ТВД, зростання залучення сил та засобів.

Стосовно русні - не треба недооцінювати ворога. оті орки туплять, гинуть, тікають, виють, але виконують свої задачі...

  detroytred написав:Я вже не раз стверджував, що беззаперечно рашка програє. Тому що сили неспідставні

Вы определитесь они слабые или сильные? угрожают Европе или нет? Способны расширить ТБД на другие страны (кроме Молдовы) ? Европе надо бояться пуйло?

Много противоречий.

Що ж тут складного-то?

Рашка недостатньо сильна для перемоги та для досягнення своїх озвучених цілей, але достатньо сильна для підтримання ведення самого процесу війни з Україною, з НАТО; для нанесення Україні та НАТО відчутних руйнувань та втрат.

Пуйло вже ввязався...
І не відступить.
Від того, що всі розуміли програш Німеччини та Гітлера після 1942, нічого не змінилося і не могло змінитися!!!
Німеччина та Гітлер воювали та наносили величезні руйнування та втрати до самої повної капітуляції, програшу.

Так і тут.
Але трохи гірше, бо партнери, щось лепочуть про непрограш рашки))
Та й ядерна зброя в рашки є.
А також є небажання впевненого переводу навіть України, а не те що країн НАТО, на військові рейки.
І з цим затягуванням рашка тільки штампує ракети, снаряди і т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:51

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.
это, например, что?
Вывести все флоты в море - и?
Поднять все стратегические бомбардировщики - и?

І застосувати їх за призначенням.
Тобто нанесення вогневого ураження.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:59

  detroytred написав:але достатньо сильна для підтримання ведення самого процесу війни з Україною, з НАТО; для нанесення Україні та НАТО відчутних руйнувань та втрат.
Притянуто за уши рФ с НАТО пока не воевала, чтобы такое можно было заявлять.

Снова роспропаганда, что это война не с Украиной, а с НАТО. Почему было сразу на НАТО не напасть? Многоходовочка такая? Пуйло всех переиграл?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 10:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:01

  detroytred написав:Моя думка все та ж. Що поки війна йде з обмеженнями, з негласними рамками.
Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.


и в чем же себя пуйло ограничивает?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:03

  mephala написав:
  detroytred написав:Моя думка все та ж. Що поки війна йде з обмеженнями, з негласними рамками.
Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.


и в чем же себя пуйло ограничивает?

Не нападает на весь мир. А мог бы. Чистейшая роспропаганда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:04

  vitaliian написав:
  detroytred написав:але достатньо сильна для підтримання ведення самого процесу війни з Україною, з НАТО; для нанесення Україні та НАТО відчутних руйнувань та втрат.
РФ с НАТО пока не воевала, чтобы такое можно было заявлять, снова роспропаганда.

Да-да роспропаганда))
Яку ще маячню припишете?

Краще на питання дайте відповідь:
- навіщо демагогічно приписуєте?
- чому ж НАТО не бореться з агресором-терористом-гвалтівником, якщо він не здатен нанести відчутної шкоди?

В чому сенс не дискусії, а отакого застосовування примітивної демагогії Вами?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:07

  detroytred написав:Рашка недостатньо сильна для перемоги та для досягнення своїх озвучених цілей, але достатньо сильна для підтримання ведення самого процесу війни з Україною, з НАТО; для нанесення Україні та НАТО відчутних руйнувань та втрат.


вы рашапомоек не пересмотрелись? какая еще война с нато или разруха для нато?
mephala
 
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