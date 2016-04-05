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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 156515661567156815691570>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:12

  airmax78 написав:
  andrijk777 написав:
  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.

А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.

Зачем нести бред? Линия фронта более чем в 1000 км, участие абсолютно всех родов войск кром РВСН. Тысячи стволов артиллерии, сотни танков, тысячи единиц бронированной техники, сотни боевых самолетов и вертолетов. Беспрецедентное применение РСЗО. Сотни тысяч бойцов с обеих сторон. И это все уже 4й месяц. Ну когда такое в последний раз было после 1945 года?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:13

  mephala написав:
  detroytred написав:Моя думка все та ж. Що поки війна йде з обмеженнями, з негласними рамками.
Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.


и в чем же себя пуйло ограничивает?

Масовані удари по Раді і т.д. були?
Удари по очисних та тощо Києва, Харкова і т.д. були?
Досі обмін полоненими, евакуації і т.д.
Ну а про більш специфічне - промовчу, бо не час.

По окупованим:
До смішного доходить: з розповідей евакуйованих - бурят забрав годинника, бабця пішла до командира - каже пам'ять про батька, віддав.
Фсб-ники регулярно приїжджають та заганяють бурятів в рамки.
І т.д. та тощо.
Ті буряти голодні побираються, коли в селі їжи достатньо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:16

  flysoulfly написав:
Схоже, що зараз світ теж лише на самому початку нової світової війни.

Вам "схоже", мені ні. Ставлю ящик коньяку що ніякої світової війни не буде. РФ надто слабка щоб вести світову війну, а союзників в неї немає.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:17

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.
это, например, что?
Вывести все флоты в море - и?
Поднять все стратегические бомбардировщики - и?

І застосувати їх за призначенням.
Тобто нанесення вогневого ураження.

Без перспектив успешной сухопутной операции?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:19

  mephala написав:
  detroytred написав:Рашка недостатньо сильна для перемоги та для досягнення своїх озвучених цілей, але достатньо сильна для підтримання ведення самого процесу війни з Україною, з НАТО; для нанесення Україні та НАТО відчутних руйнувань та втрат.


вы рашапомоек не пересмотрелись? какая еще война с нато или разруха для нато?

Разруха - це вщент.
Я про це не стверджував.
Не перебільшуйте.

Ну а якщо Ви вважаєте, що в рашки недостатньо сил та засобів нанести відчутні руйнування та втрати НАТО, то поясніть чому ж так само НАТО так метушаться та стверджує прямо:
"НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому."
Заступник генсека НАТО.

Не піде на користь, по Вашому, це як?
Бутерброда одного лишать?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:20

  detroytred написав:
  mephala написав:
  detroytred написав:Моя думка все та ж. Що поки війна йде з обмеженнями, з негласними рамками.
Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.


и в чем же себя пуйло ограничивает?

Масовані удари по Раді і т.д. були?
Удари по очисних та тощо Києва, Харкова і т.д. були?
Досі обмін полоненими, евакуації і т.д.
Ну а про більш специфічне - промовчу, бо не час.

По окупованим:
До смішного доходить: з розповідей евакуйованих - бурят забрав годинника, бабця пішла до командира - каже пам'ять про батька, віддав.
Фсб-ники регулярно приїжджають та заганяють бурятів в рамки.
І т.д. та тощо.
Ті буряти голодні побираються, коли в селі їжи достатньо.

В Одессе, во вторую мировую, румыны у местных еду на вещи меняли. Да и немцы не все в СС служили и чуть что - в сарай и бензином. И кремль не бомбили. И на смольный им насрать было. Так что? Тоже проксивойна была? Понароху воевали?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:22

  andrijk777 написав:
  airmax78 написав:
  andrijk777 написав:А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.

Зачем нести бред? Линия фронта более чем в 1000 км, участие абсолютно всех родов войск кром РВСН. Тысячи стволов артиллерии, сотни танков, тысячи единиц бронированной техники, сотни боевых самолетов и вертолетов. Беспрецедентное применение РСЗО. Сотни тысяч бойцов с обеих сторон. И это все уже 4й месяц. Ну когда такое в последний раз было после 1945 года?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0

Так зараз тільки початок. Друга Світова в вересні 1939 також почалась тільки з захоплення Польші. А Перша світова - взагалі з якоїсь дурні. Але вже йде мобілізація, нехай скрита, але йде і на росії і у нас і на заході.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:24

  detroytred написав:До смішного доходить: з розповідей евакуйованих - бурят забрав годинника, бабця пішла до командира - каже пам'ять про батька, віддав
ну дык вежливые люди. Можно было бы попросить их убраться, наверное тоже не отказали бы. Может поэтому и убрались с Бучи? Кто то из местных попросил.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:26

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
  juristkostya написав:это, например, что?
Вывести все флоты в море - и?
Поднять все стратегические бомбардировщики - и?

І застосувати їх за призначенням.
Тобто нанесення вогневого ураження.

Без перспектив успешной сухопутной операции?

Да.

Моє бачення: Захід вважає, що пуйло виснажиться швидко. Ключове - швидко.
Але рашці пофіг втрати та зниження рівня життя. Менталітет.
Й до того ж рашка поставить орків до станків та окопів, бо адміністративна система їй вдасться.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:26

  vitaliian написав:
  detroytred написав:До смішного доходить: з розповідей евакуйованих - бурят забрав годинника, бабця пішла до командира - каже пам'ять про батька, віддав
ну дык вежливые люди. Можно было бы попросить их убраться, наверное тоже не отказали бы.

Та по Буче вон люди свободно на велосипедах ездили.
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