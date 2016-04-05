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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:30
detroytred написав:
- чому ж НАТО не бореться з агресором-терористом-гвалтівником, якщо він не здатен нанести відчутної шкоди?
НАТО обосралась от страха, а Лукашенко защищает рф от него.
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vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:30
detroytred написав:
Да.
Моє бачення: Захід вважає, що пуйло виснажиться швидко. Ключове - швидко.
Швидко це 2-3 роки мінімум. Для Заходу це швидко.
А для вас що таке "швидко"?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:31
vitaliian написав: detroytred написав:
До смішного доходить: з розповідей евакуйованих - бурят забрав годинника, бабця пішла до командира - каже пам'ять про батька, віддав
ну дык вежливые люди. Можно было бы попросить их убраться, наверное тоже не отказали бы. Может поэтому и убрались с Бучи? Кто то из местных попросил.
Знов демагогічне утрирування.
Мова була про стримання.
А не виконання будь-яких побажань.
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detroytred
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:33
Різні категорії.
Сердечність та черствість трохи)) інша категорія, ніж порушення суверенітету, тероризм і т.д.
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detroytred
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:34
detroytred написав:
Мова була про стримання.
А не виконання будь-яких побажань.
Украина не член НАТО, пропагандисты почему то это забывают, и воевать здесь не должны. США могли бы ввести войска но Байден пришел на лозунгах вывода контингента из других стран, тут уже лично он боится растерять электорат/импичмента хз чего.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 06 лип, 2022 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:34
detroytred написав: mephala написав: detroytred написав:
Моя думка все та ж. Що поки війна йде з обмеженнями, з негласними рамками.
Коли буде по повній навіть безядерними засобами, то це буде набагато відчутніше.
и в чем же себя пуйло ограничивает?
Масовані удари по Раді і т.д. були?
Удари по очисних та тощо Києва, Харкова і т.д. були?
Досі обмін полоненими, евакуації і т.д.
Ну а про більш специфічне - промовчу, бо не час.
По окупованим:
До смішного доходить: з розповідей евакуйованих - бурят забрав годинника, бабця пішла до командира - каже пам'ять про батька, віддав.
Фсб-ники регулярно приїжджають та заганяють бурятів в рамки.
І т.д. та тощо.
Ті буряти голодні побираються, коли в селі їжи достатньо.
зовсім не приклади рамок. не наносить удари бо знає що тоді буде допомога більш суттєва від нато. а він реально сцить щоб його не почали реально гуртом бити навіть просто передаючи найсучаснішу зброю. а по окупованим - те що одній віддали годинника зате іншого застрелили і за меньше. фріци також були різні.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:35
detroytred написав:
Різні категорії.
Сердечність та черствість трохи)) інша категорія, ніж порушення суверенітету, тероризм і т.д.
А відколи це НАТО відповідальне за порушення суверенітету третіх країн і тероризм???
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:38
detroytred написав:
Ну а якщо Ви вважаєте, що в рашки недостатньо сил та засобів нанести відчутні руйнування та втрати НАТО, то поясніть чому ж так само НАТО так метушаться та стверджує прямо:
"НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому."
Заступник генсека НАТО.
Не піде на користь, по Вашому, це як?
Бутерброда одного лишать?
ви перекручуєте. з самого початку ви ввели в рівняння умову - всі засоби без ЯЗ.
так нато кіпішує тільки через ЯЗ. але ж ви виключили її з рівняння.
ви вже визначіться - або нато кіпішує з равнянням де є ЯЗ або не знадуйте про нато.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:39
vitaliian написав: detroytred написав:
Мова була про стримання.
А не виконання будь-яких побажань.
Украина не член НАТО, пропагандисты почему то это забывают, и воевать здесь не должны. США могли бы ввести войска но Байден пришел на лозунгах вывода контингента из других стран, тут уже лично он боится растерять электорат/импичмента хз чего.
Я цитату замгенсека НАТО давав не про НАТО повинні чи повинні воювати.
Перечитайте ще раз.
І згадайте предмет, про який йшла мова.
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