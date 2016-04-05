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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1567156815691570>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:40

  andrijk777 написав:А відколи це НАТО відповідальне за порушення суверенітету третіх країн і тероризм???

Ну таки да - официально они оборонный альянс, это США время от времени себя позиционирует как главного полицейского мира, и то такое...
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одна з причин, чому ми програємо війну. В країні-агресорі таке апріорі просто неможливо.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:45

  mephala написав:
  detroytred написав:Ну а якщо Ви вважаєте, що в рашки недостатньо сил та засобів нанести відчутні руйнування та втрати НАТО, то поясніть чому ж так само НАТО так метушаться та стверджує прямо:
"НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому."
Заступник генсека НАТО.

Не піде на користь, по Вашому, це як?
Бутерброда одного лишать?


ви перекручуєте. з самого початку ви ввели в рівняння умову - всі засоби без ЯЗ.
так нато кіпішує тільки через ЯЗ. але ж ви виключили її з рівняння.
ви вже визначіться - або нато кіпішує з равнянням де є ЯЗ або не знадуйте про нато.

Я вставляю ЯЗ для остаточної аргументації. І нагадую факт того, що вона є. Потім може бути застосована.

А те, що питання без ядерної зброї є дискусійним, я не заперечую. Бо не володію всією повнотою інформації. Це лише моя точка зору.

У вас своє бачення, в мене своє.
Ви такий впевнений у своїй правоті, то й на здоров'я.
Але роспропаганда тут ні до чого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:54

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:А відколи це НАТО відповідальне за порушення суверенітету третіх країн і тероризм???

Ну таки да - официально они оборонный альянс, это США время от времени себя позиционирует как главного полицейского мира, и то такое...

США це не НАТО!!!
США нам допомагає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

  Zebra написав:Одна з причин, чому ми програємо війну. В країні-агресорі таке апріорі просто неможливо.

Зображення

А це питання прямо до Зеленського і Ко.
В нашій країні потрібна політична воля(згода) на вирішення таких питань.
Але нажаль Зеленським і Ко займаються більше Порошенком ніж такими зрадниками.
*і прості люди також чомусь переймаються більше тим як там поживає і що робить Порошенко, ніж відслідковують долю зрадників України. Нажаль...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:00

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:В Африці голодують люди. Чому ви не допомагаєте голодуючим?
Ви безсердечна і черства людина. :D :D :D

Різні категорії.

Сердечність та черствість трохи)) інша категорія, ніж порушення суверенітету, тероризм і т.д.

А відколи це НАТО відповідальне за порушення суверенітету третіх країн і тероризм???

Ми ж розглядали з точки зору -- повинно хвилювати чи ні?

"В основе НАТО всегда лежали такие базовые принципы, как коллективная оборона и безопасность, а также урегулирование кризисов."
https://www.golosameriki.com/a/nato-21s ... 84452.html
П.3 -- врегулювання кризисів.

І по факту дії рашки їх (НАТО) хвилюють.
Була б вона слабкішою, то й врегулювали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:00

Вот, навскидку: "Война Альянса с рф неизбежна"
(я не люблю ахметовский канал, но лень искать в других)

- Это мнение известного американского историка Юрия Фельштинского - человека, задолго до событий предсказавшего нападание на Украину и многое другое, подробно анализировавшего историю преступлений путинизма, как продолжения советской истории.

И например, одна из его последних книг: "От Красного Террора к Мафиозному Государству"
https://m.youtube.com/playlist?list=PLk ... b61iO-UzoH

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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:01

  detroytred написав:роспропаганда тут ні до чого.
вам что закопипастить их тезисы и ваши цитаты? НАТО к этой войне вообще никаким боком, его притянули за уши вы и Рос пропаганда. Совпадение? Мне пофиг. Я здесь зрадныков не ищу (чтобы не отбирать хлеб у хотабов) Что вижу то и пишу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:02

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:А відколи це НАТО відповідальне за порушення суверенітету третіх країн і тероризм???

Ну таки да - официально они оборонный альянс, это США время от времени себя позиционирует как главного полицейского мира, и то такое...

США це не НАТО!!!
США нам допомагає.

)))
Замгенсека запевняє, що НАТО активно допомагає.

*Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл? чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога?

Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому. Це спільна, скоординована допомога західних демократій, до якої входять і оборонна підтримка, і кібербезпека, і посилення вашої стійкості, і протидія дезінформації, і допомога вашій економічній стабільності, яка зараз під загрозою, і підтримка зусиль з розблокування Чорного моря. А ще – резервування коштів на відновлення України після війни.

Ми справді чуємо, що часом лунає критика на адресу НАТО. Але просто погляньте на підтримку, яку ми всі надаємо Україні, у комплексі*
https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 7/7142074/
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:07

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:І застосувати їх за призначенням.
Тобто нанесення вогневого ураження.

Без перспектив успешной сухопутной операции?

Да.

Моє бачення: Захід вважає, що пуйло виснажиться швидко. Ключове - швидко.
Але рашці пофіг втрати та зниження рівня життя. Менталітет.
Й до того ж рашка поставить орків до станків та окопів, бо адміністративна система їй вдасться.

Я тоже не жду, что "Россия быстро истощится". Но должен же быть какой-то план. Флот вышел в море, самолёты взлетели, нанесли офигительный ракетный удар - и? Вернулись на базы?
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