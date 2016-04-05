Ну таки да - официально они оборонный альянс, это США время от времени себя позиционирует как главного полицейского мира, и то такое...
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:40
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Одна з причин, чому ми програємо війну. В країні-агресорі таке апріорі просто неможливо.
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:45
Я вставляю ЯЗ для остаточної аргументації. І нагадую факт того, що вона є. Потім може бути застосована.
А те, що питання без ядерної зброї є дискусійним, я не заперечую. Бо не володію всією повнотою інформації. Це лише моя точка зору.
У вас своє бачення, в мене своє.
Ви такий впевнений у своїй правоті, то й на здоров'я.
Але роспропаганда тут ні до чого.
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:54
США це не НАТО!!!
США нам допомагає.
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59
А це питання прямо до Зеленського і Ко.
В нашій країні потрібна політична воля(згода) на вирішення таких питань.
Але нажаль Зеленським і Ко займаються більше Порошенком ніж такими зрадниками.
*і прості люди також чомусь переймаються більше тим як там поживає і що робить Порошенко, ніж відслідковують долю зрадників України. Нажаль...
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:00
Ми ж розглядали з точки зору -- повинно хвилювати чи ні?
"В основе НАТО всегда лежали такие базовые принципы, как коллективная оборона и безопасность, а также урегулирование кризисов."
П.3 -- врегулювання кризисів.
І по факту дії рашки їх (НАТО) хвилюють.
Була б вона слабкішою, то й врегулювали.
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:00
Вот, навскидку: "Война Альянса с рф неизбежна"
(я не люблю ахметовский канал, но лень искать в других)
- Это мнение известного американского историка Юрия Фельштинского - человека, задолго до событий предсказавшего нападание на Украину и многое другое, подробно анализировавшего историю преступлений путинизма, как продолжения советской истории.
И например, одна из его последних книг: "От Красного Террора к Мафиозному Государству"
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:01
вам что закопипастить их тезисы и ваши цитаты? НАТО к этой войне вообще никаким боком, его притянули за уши вы и Рос пропаганда. Совпадение? Мне пофиг. Я здесь зрадныков не ищу (чтобы не отбирать хлеб у хотабов) Что вижу то и пишу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:02
)))
Замгенсека запевняє, що НАТО активно допомагає.
*Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл? чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога?
Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому. Це спільна, скоординована допомога західних демократій, до якої входять і оборонна підтримка, і кібербезпека, і посилення вашої стійкості, і протидія дезінформації, і допомога вашій економічній стабільності, яка зараз під загрозою, і підтримка зусиль з розблокування Чорного моря. А ще – резервування коштів на відновлення України після війни.
Ми справді чуємо, що часом лунає критика на адресу НАТО. Але просто погляньте на підтримку, яку ми всі надаємо Україні, у комплексі*
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:07
Я тоже не жду, что "Россия быстро истощится". Но должен же быть какой-то план. Флот вышел в море, самолёты взлетели, нанесли офигительный ракетный удар - и? Вернулись на базы?
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