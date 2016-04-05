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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1567156815691570
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:08

  vitaliian написав:
  detroytred написав:роспропаганда тут ні до чого.
вам что закопипастить их тезисы и ваши цитаты? НАТО к этой войне вообще никаким боком, его притянули за уши вы и Рос пропаганда. Совпадение? Мне пофиг. Я здесь зрадныков не ищу (чтобы не отбирать хлеб у хотабов) Что вижу то и пишу.

Да без проблем.

Я Вам накидаю цитати Подоляка, Резнікова і т.д. про третю світову.
Або ось уся вся стаття замгенсека НАТО. ПРАКТИЧНО УСЯ ПРО ЩО?))
https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 7/7142074/

Ви просто демагогічно знов і знов намагаєтеся пригягнути мої конкретні висловлювання до роспропаганди. Узагальнити!!! - це ще один простіший демгогічний прийом.
Конкретно що в мене не так?
Що виходить за рамки (тобто що конкретно з моїх висловлюваннь шкодить Україні)?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:17

  detroytred написав:Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому. Це спільна, скоординована допомога західних демократій, до якої входять і оборонна підтримка, і кібербезпека, і посилення вашої стійкості, і протидія дезінформації, і допомога вашій економічній стабільності, яка зараз під загрозою, і підтримка зусиль з розблокування Чорного моря.

Ви собі придумуєте якісь твердження, пропонуєте їх іншим а потім чомусь сперечаєтесь що вони достовірні. :D :D :D
Для мене:
НАТО - це НАТО.
США - це США.
Німеччина - це Німеччина.
І т.д.
Немає ніякої "спільної, скоординованої допомоги західних демократій". Ті ж самі Польща і Литва допомагають нам в рази більше ніж наприклад Греція чи Угорщина.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:17

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
  juristkostya написав:Без перспектив успешной сухопутной операции?

Да.

Моє бачення: Захід вважає, що пуйло виснажиться швидко. Ключове - швидко.
Але рашці пофіг втрати та зниження рівня життя. Менталітет.
Й до того ж рашка поставить орків до станків та окопів, бо адміністративна система їй вдасться.

Я тоже не жду, что "Россия быстро истощится". Но должен же быть какой-то план. Флот вышел в море, самолёты взлетели, нанесли офигительный ракетный удар - и? Вернулись на базы?

Немає вже плану після помилки, яка більше, ніж злочин.
Колія.
З якої пуйлвладі, як і свого часу фашовладі, не зійти.

Тому тільки воювати.
А це - наносити ураження...
Але спіральки розкручуються.
І того, що не було вчора, завтра буде. Необхідним для цього.

Скажу більше: поки всіх у світі (зокрема нас та Європи) це влаштовує. Такий процес, формат.
Всі вважають, що далі й не буде.

Я припускаю (саме припускаю), що буде.
Бо перед світовими війнами напевно теж вважали, що так не розгориться.

Я десяток років заперечував Мортимеру в його аполяптичному)) баченні ще років більше 10-15 назад.
Але коли вже таке йде в центрі Європи ...
То які ще аргументи потрібні, щоб прислухатися до дійсно дуже розумної людини.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:19

  detroytred написав:Я Вам накидаю цитати Подоляка, Резнікова і т.д. про третю світову
нам нужна помощь запада, поэтому некоторые говорят что мы защищаем западную демократию, восточную Европу и ТД. я доступно объясняю :lol: ?

Если бы запад думал, что мы их защищаем, нам бы передали не 4 химарса а 404, боевую авиацию, броню и много чего ещё. И война бы шла к завершению. Но там думают иначе, их задача - истощить армию пуйла, а не поставить пуйло на колени. Отсюда пессимистические прогнозы по срокам окончания войны. Истощать кого то это длинная история.

Нужно отличать хотелки от реальности. Мы защищаем только себя. Для НАТО от РФ никаких угроз нет. Остальное экстраполяция фобий и хотелок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 11:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗСУ відбили🤜🏻 наступ ворога в районі Лозового!

Наші військові завдали ворогу значних втрат☠️ під час спроби наступу в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Григорівки!

ЗСУ відбили🤜🏻 ворожий штурм в районі Долини, що неподалік Слов'янська!

Через суттєві втрати☠️ ворог відступив, йому не вдалось успішно штурмувати Новолуганське!

ЗСУ нанесли авіаційні 💥удари по опорним пунктам окупантів в районі Благодатного

Втрати загарбників за добу склали:
🔥18 рашистів;
🔥2 САУ «Нона-С»;
🔥ЗУ 23-го калібру;
🔥1 гаубиця «Мста-Б»;
🔥5 од. бронетехніки;
🔥2 складів боєприпасів.

ОК «Південь»🪖
Слава Військам🫡

https://twitter.com/Hektor6666/status/1544603742653321216?s=20&t=jTM611BOlP7Mi_ivm2S81A
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:20

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому. Це спільна, скоординована допомога західних демократій, до якої входять і оборонна підтримка, і кібербезпека, і посилення вашої стійкості, і протидія дезінформації, і допомога вашій економічній стабільності, яка зараз під загрозою, і підтримка зусиль з розблокування Чорного моря.

Ви собі придумуєте якісь твердження, пропонуєте їх іншим а потім чомусь сперечаєтесь що вони достовірні. :D :D :D
Для мене:
НАТО - це НАТО.
США - це США.
Німеччина - це Німеччина.
І т.д.
Немає ніякої "спільної, скоординованої допомоги західних демократій". Ті ж самі Польща і Литва допомагають нам в рази більше ніж наприклад Греція чи Угорщина.

Ваше право.
Але до замгенсека НАТО я прислухаюся дужче, ніж до Вас.
Звиняйте))

Хоча і згоден, що і він може помилятися або викривлювати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:С такими вводными 3я мировая это страшилки роспропаганды. Миф про 2ю армию мира которая не смогла удержать остров змеиный рухнул, нужны другие страшилки, вот придумали 3ю мировую.

У вас ретроградное представление о 3-й мировой войне. Это не война между коалициями на разных географических театрах, как 2-я. Это глобальный ядерный удар США-РФ. Ну может что-то пукнут ядерные силы Британии и Франции. Но это уже не будет иметь значения.
США не смогли удержать Афганистан. Но это не означает что армия США перестала быть 1й армией мира, по крайней мере по неядерному оружию. В военном деле отвести войска от бессмысленных потерь - это признак ума, а не слабости.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:30

  vitaliian написав:нам нужна помощь запада, поэтому некоторые говорят что мы защищаем западную демократию, восточную Европу и ТД. я доступно объясняю :lol: ?

Если бы запад думал, что мы их защищаем, нам бы передали не 4 химарса а 404, боевую авиацию, броню и много чего ещё. И война бы шла к завершению. Но там думают иначе, их задача - истощить армию пуйла, а не поставить пуйло на колени. Отсюда пессимистические прогнозы по срокам окончания войны. Истощать кого то это длинная история.

Нужно отличать хотелки от реальности. Мы защищаем только себя. Для НАТО от РФ никаких угроз нет. Остальное экстраполяция фобий и хотелок.

Все правильно і логічно написано.
Раджу це перечитати тим хто не зовсім розуміє дій Заходу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:34

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Я Вам накидаю цитати Подоляка, Резнікова і т.д. про третю світову
нам нужна помощь запада, поэтому некоторые говорят что мы защищаем западную демократию, восточную Европу и ТД. я доступно объясняю :lol: ?

Если бы запад думал, что мы их защищаем, нам бы передали не 4 химарса а 404, боевую авиацию, броню и много чего ещё. И война бы шла к завершению. Но там думают иначе, их задача - истощить армию пуйла, а не поставить пуйло на колени. Отсюда пессимистические прогнозы по срокам окончания войны. Истощать кого то это длинная история.

Нужно отличать хотелки от реальности. Мы защищаем только себя. Для НАТО от РФ никаких угроз нет. Остальное экстраполяция фобий и хотелок.

Так в чому тоді ризик-то для НАТО?))

БАЙДЕН: український народ позбавляє "світ ризику того, “що американські солдати почнуть боротися з російськими солдатами і почнеться третя світова війна”.

Так дрібниця - третя Світова))

Коли боролися з Іраком і т.д., то чомусь)) про Світову не згадували. Світову!
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:40

detroytred
Ви прям як мала дитина. Сліпо вірите словам Байдена і Столтенберга.
Вони говорять те що "потрібно говорити"! Дивно що ви не розумієте таких простих речей.
andrijk777
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