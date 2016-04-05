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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:45
andrijk777 написав: vitaliian написав:
нам нужна помощь запада, поэтому некоторые говорят что мы защищаем западную демократию, восточную Европу и ТД. я доступно объясняю
?
Если бы запад думал, что мы их защищаем, нам бы передали не 4 химарса а 404, боевую авиацию, броню и много чего ещё. И война бы шла к завершению. Но там думают иначе, их задача - истощить армию пуйла, а не поставить пуйло на колени. Отсюда пессимистические прогнозы по срокам окончания войны. Истощать кого то это длинная история.
Нужно отличать хотелки от реальности. Мы защищаем только себя. Для НАТО от РФ никаких угроз нет. Остальное экстраполяция фобий и хотелок.
Все правильно і логічно написано.
Раджу це перечитати тим хто не зовсім розуміє дій Заходу.
Ага))
Якщо б передали 404 Хімарси (тобто те, що дійсно загрожує рашці), то тоді рашка що?
Тільки з Україною б воювала))
Ну пуйло вже! вже! показав, що він безбашений та готовий до порушення раціонального.
Чого йому тоді чекати-то?
Я припускаю, що пуйло може й здатися.
Але логіка дій Заходу у тому, що він не хоче ризикувати. Випробувати, що зробить пуйло після передачі образно 404 Хімарсів Україні.
Це і є прості речі.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:47
detroytred написав:
БАЙДЕН: український народ позбавляє "світ ризику того, “що американські солдати почнуть боротися з російськими солдатами і почнеться третя світова війна”.
Байден даёт оружия и помощи на 80 ярдов долларов, ему нужно перед своим электоратом её обосновать? Или что ему сказать налогоплательщикам? "народ, рисков для США и НАТО нет, деньги даю потому что мне нравятся уши Зеленского?"
Ну элементарно же. Пропаганда есть не только в РФ. Каждый президент что то такое несёт чтобы подчеркнуть какой он умный, добрый и справедливый.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:48
vitaliian написав: detroytred написав:
БАЙДЕН: український народ позбавляє "світ ризику того, “що американські солдати почнуть боротися з російськими солдатами і почнеться третя світова війна”.
Байден даёт оружия и помощи на 80 ярдов долларов, ему нужно перед своим электоратом её обосновать? Или что ему сказать народ, рисков для США и НАТО нет, деньги даю потому что мне нравятся уши Зеленского? Ну элементарно же. Пропаганда есть не только в РФ. Каждый президент что то такое несёт.
Ага))
Для допомоги Афганістану він теж так і обгрунтовував.
Третьою світовою))
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:50
detroytred написав:
Для допомоги Афганістану він теж так і обгрунтовував
сколько США выдало помощи Афганистану при Байдене? У вас простите каша в голове.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 06 лип, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:51
vitaliian написав: detroytred написав:
Для допомоги Афганістану він теж так і обгрунтовував
сколько США выдало помощи Афганистану при Байдене?
*При Байдені* чи ні -- нема різниці.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:53
detroytred написав:
Але логіка дій Заходу у тому, що він не хоче ризикувати. Випробувати, що зробить пуйло після передачі образно 404 Хімарсів Україні.
Це і є прості речі.
У вас точно з логікою проблема.Якщо б Заходу загрожувала РЕАЛЬНА небезпека він би передав 404 Хіманси.
Що не зрозуміло? Що означає ваше "він не хоче ризикувати" у випадку РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ
Заходу?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:53
detroytred написав: vitaliian написав: detroytred написав:
Для допомоги Афганістану він теж так і обгрунтовував
сколько США выдало помощи Афганистану при Байдене?
*При Байдені* чи ні -- нема різниці.
Афигеть вы подменили Байдена и США. Обсуждение началось с вот этой фразы
detroytred написав:
Так в чому тоді ризик-то для НАТО?))
БАЙДЕН: український народ позбавляє "світ ризику того, “що американські солдати почнуть боротися з російськими солдатами і почнеться третя світова війна”.
Так дрібниця - третя Світова))
если Байден такой добрый и 80 ярдов даёт всем кто попросит, сколько ярдов он дал Афганистану?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:55
vitaliian написав: detroytred написав: vitaliian написав:
сколько США выдало помощи Афганистану при Байдене?
*При Байдені* чи ні -- нема різниці.
Афигеть вы подменили Байдена и США. Обсуждение началось с вот этой фразы
detroytred написав:
Так в чому тоді ризик-то для НАТО?))
БАЙДЕН: український народ позбавляє "світ ризику того, “що американські солдати почнуть боротися з російськими солдатами і почнеться третя світова війна”.
Так дрібниця - третя Світова))
Та отож.
Відокремити Байдена від президента США.
Афігеть.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:00
andrijk777 написав: detroytred написав:
Але логіка дій Заходу у тому, що він не хоче ризикувати. Випробувати, що зробить пуйло після передачі образно 404 Хімарсів Україні.
Це і є прості речі.
У вас точно з логікою проблема.Якщо б Заходу загрожувала РЕАЛЬНА небезпека він би передав 404 Хіманси.
Що не зрозуміло? Що означає ваше "він не хоче ризикувати" у випадку РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ
Заходу?
Вам Байден сказав -- ризик третьої світової.
З логікою негаразди в того, кому напередодні нападу рашки два дні тулмачили про її можливість.
Тепер Вам тулмачити про ризики для Штатів та світу від можливості рашки почати третю світову?
Ви ж по суті заперечуєте саму можливість.
Стверджуючи, що НАТО та Штатам від рашки нема загрози.
Байден, Сорос і т.д. не згодні.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:02
detroytred написав:
Та отож.
Відокремити Байдена від президента США.
Афігеть.
Благодаря Байдену мы имеем серьезную помощь. Неизвестно чем бы ограничился Трамп, может ещё 200-300 джавелинов прислал бы. Или вообще признал Крым и Донбасс российскими и призвал сложить оружие. Против мнения президента США ни одна страна бы не пошла. Лояльность и мнение президента США стоит очень много в геополитике.
У вас так быстро теплое становится мягким, я фигею..
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