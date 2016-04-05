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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1569157015711572
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:23

  detroytred написав:Тепер Вам тулмачити про ризики для Штатів та світу від можливості рашки почати третю світову?
Ви ж по суті заперечуєте саму можливість.
Стверджуючи, що НАТО та Штатам від рашки нема загрози.

Така можливість(така загроза) була весь час з 1950 року!!!

Ви заперечуєте саму можливість почати третю світову в будь-який момент останніх 70 років? :D :D
  detroytred написав:Байден, Сорос і т.д. не згодні.

НА СЛОВАХ!!!

Коротше, набридло з вами сперечатись.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:37

А тис за поребріком вводять гібридний військовий стан.
Вчора госдура. впершому читанні прийняла закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. (по вопросу обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации)." який дає уряду наступні можливості:
- використання резервних фондів
- розконсервування мобілізаційних потужностей. обєктів
- встановлення "особливого правового регулювання" обєктів, які задіяні в забезпеченні армії
без введення військового стану.

Ще внесли поправки до Трудового кодексу, щоб дати можливість власникам оборонних підприємств регулювати тривалість робочого дня, відпустки і т. д. на період "СВО".
Ще розширили підстави для держзради. Тепер зберігання відосіків з переміщенням військ чи результатів обстрілів може стати підставою для звинувачення.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:00

  detroytred написав:Вам Байден сказав -- ризик третьої світової.

Не только Байден сказал.

"Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ россии будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."


Виталиан, по-моему тут ясно о чём речь

Байден и Расмусены точно услышали. Именно поэтому в каждом спиче повторяют, что "не являются участниками..." и т.д.
Имено поэтому дают оружие по чайной ложке, и никакого "закрытого неба", "солдатов НАТО" и прочего. "Не провоцируем"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:06

Вкладчик1234 это не Начало истории, а начало её уходит в то время когда пуйло выдвинул НАТО в лице Бадена невыполнимый ультиматум. Какой должен быть ответ сильного политика, лидера США. Извините мы подумаем? Путин угрожал военно-техническим ответом ему поугрожали тоже. На этом все закончилось. Или может США вступила в войну? Или может РФ объявило войну США? Слова Байдена так и остались словами. Ни для НАТО ни для США никаких изменений не произошло. По ним не выпустили ни одной ракеты.

  Вкладчик1234 написав:Имено поэтому дают оружие по чайной ложке
а должны дать сколько? Когда человек говорит что ему все должны, я вижу серьезные искажения психики. Пуйлу тоже все должны, послушайте его речи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 13:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Нужно отличать хотелки от реальности. Мы защищаем только себя. Для НАТО от РФ никаких угроз нет. Остальное экстраполяция фобий и хотелок.

Из украинской прокси-войны есть три выхода:
1. Глобальный ядерный апокалипсис.
2. Политическое соглашение.
3. Остановка росармии.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:..Имено поэтому дают оружие по чайной ложке, и никакого "закрытого неба", "солдатов НАТО" и прочего.

эта мрачная картина напоминает нарратив "до последнего украинца".
Так мне не нравится
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:10

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:Вам Байден сказав -- ризик третьої світової.

Не только Байден сказал.

"Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ россии будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."


Виталиан, по-моему тут ясно о чём речь

Байден и Расмусены точно услышали. Именно поэтому в каждом спиче повторяют, что "не являются участниками..." и т.д.
Имено поэтому дают оружие по чайной ложке, и никакого "закрытого неба", "солдатов НАТО" и прочего. "Не провоцируем"


от какого черта вклиниваться посреди дискуссии и начинать лепить не пойми что?
ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛО НАЛОЖЕНО УСЛОВИЕ ЧТО ВСЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ ИСКЛЮЧАЯ ЯО.
вот это предупреждение пуйла чего касалось о ранее невиденном? я фигею с народа который не читает нить изначально но с умным видом вклинивается.

и когда вы лепите все высказывания должностных лиц - они держат в уме что у раши есть ЯО.
детройтед же ИСКЛЮЧИЛ ЯО из обсуждения. какого хрена вы лепите в одну кучу несовместимое???
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Понад 20 «прильотів» на Азотний

БАВОВНИЩЕ!👹

Дуже важливе місце для рашистів накрили 👹
Для майбутньої істерики в пропагандистських ЗМІ орків скажу одне - рашисти розміщували склади біля житлових будинків. І так всі 8 років.

Естафету БАВОВНИ 👹приймають Великий Бурлук (так, той самий, через який йде постачання орків для наступу на Словʼянськ)

А також Скадовськ, там була накрита військова база рашистів
У Донецьку БАВОВНА 👹на годиннику

На цей раз прилетіло на рембазу в районі Азотного

Ще БАВОВНА зафіксована в Комсомольському, Сніжному та біля Макіївки👹

Донеччина
- На словʼянському напрямку ворог робить перегрупування, штурмує Богородичне - успіху не має
- У районі Новолуганського тривають жорсткі бої
- У напрямку Сіверська продовжуються бої за Білогорівку
- Під Авдіївкою ЗСУ вкотре знову видавали квитки на концерт кобзона👹
alexop
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  #<1 ... 1569157015711572
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