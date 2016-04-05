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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:23
detroytred написав:
Тепер Вам тулмачити про ризики для Штатів та світу від можливості рашки почати третю світову?
Ви ж по суті заперечуєте саму можливість.
Стверджуючи, що НАТО та Штатам від рашки нема загрози.
Така можливість(така загроза) була весь час з 1950 року!!!
Ви заперечуєте саму можливість почати третю світову в будь-який момент останніх 70 років?
НА СЛОВАХ!!!
detroytred написав:
Байден, Сорос і т.д. не згодні.
Коротше, набридло з вами сперечатись.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:37
А тис за поребріком вводять гібридний військовий стан.
Вчора госдура. впершому читанні прийняла закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. (по вопросу обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации)." який дає уряду наступні можливості:
- використання резервних фондів
- розконсервування мобілізаційних потужностей. обєктів
- встановлення "особливого правового регулювання" обєктів, які задіяні в забезпеченні армії
без введення військового стану.
Ще внесли поправки до Трудового кодексу, щоб дати можливість власникам оборонних підприємств регулювати тривалість робочого дня, відпустки і т. д. на період "СВО".
Ще розширили підстави для держзради. Тепер зберігання відосіків з переміщенням військ чи результатів обстрілів може стати підставою для звинувачення.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:00
detroytred написав:
Вам Байден сказав -- ризик третьої світової.
Не только Байден сказал.
"Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ россии будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."
Виталиан, по-моему тут ясно о чём речь
Байден и Расмусены точно услышали. Именно поэтому в каждом спиче повторяют, что "не являются участниками..." и т.д.
Имено поэтому дают оружие по чайной ложке, и никакого "закрытого неба", "солдатов НАТО" и прочего. "Не провоцируем"
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:06
Вкладчик1234
это не Начало истории, а начало её уходит в то время когда пуйло выдвинул НАТО в лице Бадена невыполнимый ультиматум. Какой должен быть ответ сильного политика, лидера США. Извините мы подумаем? Путин угрожал военно-техническим ответом ему поугрожали тоже. На этом все закончилось. Или может США вступила в войну? Или может РФ объявило войну США? Слова Байдена так и остались словами. Ни для НАТО ни для США никаких изменений не произошло. По ним не выпустили ни одной ракеты. По РФ тоже НАТО не выпустило ни одной ракеты. Расходитесь.
Вкладчик1234 написав:
Имено поэтому дают оружие по чайной ложке
а должны дать сколько? Когда человек говорит что ему все должны, я вижу серьезные искажения психики. Пуйлу тоже все должны, послушайте его речи.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 06 лип, 2022 13:16, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:07
Вкладчик1234 написав:
..Имено поэтому дают оружие по чайной ложке, и никакого "закрытого неба", "солдатов НАТО" и прочего.
эта мрачная картина напоминает нарратив "до последнего украинца".
Так мне не нравится
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:10
Вкладчик1234 написав: detroytred написав:
Вам Байден сказав -- ризик третьої світової.
Не только Байден сказал.
"Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ россии будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."
Виталиан, по-моему тут ясно о чём речь
Байден и Расмусены точно услышали. Именно поэтому в каждом спиче повторяют, что "не являются участниками..." и т.д.
Имено поэтому дают оружие по чайной ложке, и никакого "закрытого неба", "солдатов НАТО" и прочего. "Не провоцируем"
от какого черта вклиниваться посреди дискуссии и начинать лепить не пойми что?
ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛО НАЛОЖЕНО УСЛОВИЕ ЧТО ВСЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ ИСКЛЮЧАЯ ЯО.
вот это предупреждение пуйла чего касалось о ранее невиденном? я фигею с народа который не читает нить изначально но с умным видом вклинивается.
и когда вы лепите все высказывания должностных лиц - они держат в уме что у раши есть ЯО.
детройтед же ИСКЛЮЧИЛ ЯО из обсуждения. какого хрена вы лепите в одну кучу несовместимое???
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11
Понад 20 «прильотів» на Азотний
БАВОВНИЩЕ!👹
Дуже важливе місце для рашистів накрили 👹
Для майбутньої істерики в пропагандистських ЗМІ орків скажу одне - рашисти розміщували склади біля житлових будинків. І так всі 8 років.
Естафету БАВОВНИ 👹приймають Великий Бурлук (так, той самий, через який йде постачання орків для наступу на Словʼянськ)
А також Скадовськ, там була накрита військова база рашистів
У Донецьку БАВОВНА 👹на годиннику
На цей раз прилетіло на рембазу в районі Азотного
Ще БАВОВНА зафіксована в Комсомольському, Сніжному та біля Макіївки👹
Донеччина
- На словʼянському напрямку ворог робить перегрупування, штурмує Богородичне - успіху не має
- У районі Новолуганського тривають жорсткі бої
- У напрямку Сіверська продовжуються бої за Білогорівку
- Під Авдіївкою ЗСУ вкотре знову видавали квитки на концерт кобзона👹
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:13
mephala написав:
детройтед же ИСКЛЮЧИЛ ЯО из обсуждения. какого хрена вы лепите в одну кучу несовместимое
даже если не исключать, что меняет Яо в данном конфликте? НАТО должно первой напасть на РФ или сразу сдаться?
Очевидно оба варианта - мимо. Нафига тогда вообще лепить НАТО к этому конфликту. До 24.02 было несколько заявлений, что ни НАТО ни США в Украине воевать не будет. Только дурак это через 5 месяцев не понял и продолжает бредить... Байден НАТО 3я мировая. КОНФЛИКТ ЛОКАЛЬНЫЙ.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:15
vitaliian написав:
это не Начало истории, а начало её уходит в то время когда пуйло выдвинул НАТО в лице Бадена невыполнимый ультиматум
Условие было простое. Чтобы его выполнить, не нужно было ничего делать (по крайней мере в отношениях Украина-НАТО)
vitaliian написав:
Какой должен быть ответ сильного политика, лидера США. Извините мы подумаем?
И как же он ответил?
vitaliian написав:
Путин угрожал военно-техническим ответом ему угрожали "беспредецентной реакцией"
Я такого не заметил. По прежнему политика "наблюдаем, не провоцируем". Санкции? Ну это "такое" - издержки. Никаких активных действий по противодействию. Хотя, можно засчитать включание финнов и шведов в НАТО, ок. Опять же - "физического" вмешательства нет. Т.е. они выполняют условие питуна
vitaliian написав:
Или может США вступила в войну?
В том-то и дело, что не вступило и не вступит. Потому что "услышали"
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:18
Вкладчик1234 написав:
В том-то и дело, что не вступило и не вступит. Потому что "услышали"
капец. так откуда тогда 3я мировая если не вступило и не вступит? или вы впряглись абы что то сказать?
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