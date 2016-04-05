Додано: Сер 06 лип, 2022 13:41

Вкладчик1234 написав: Бред.

Условие я выделил для слепых. И оно выполняется Бред.Условие я выделил для слепых. И оно выполняется

Вкладчик1234 написав: В том-то и дело, что не вступило и не вступит. Потому что "услышали В том-то и дело, что не вступило и не вступит. Потому что "услышали

Вкладчик1234 написав: Я так понимаю, мои ответы не нужны Я так понимаю, мои ответы не нужны

Вкладчик1234 написав: "Баба с возу "Баба с возу

что именно бред, что Швецию и Финляндию принимают в НАТО или что Пуйло просил НАТО больше не расширяться?"условия" я вам скопипастил с ббс, оно не выполняется. Почему вы думаете что "незамедлительный ответ" Байдена должен быть какой-то другой? Он вам лично что то обещал?по моему США многократно заявляли что воевать в Украине не будут, странно что вы этого ждали.это форум а не реанимация, нужны ваши ответы или нет решаете только выЯ вас вроде не заставлял ни читать ни писать мне. Вы это делали добровольно, но тут внезапно выкатываете "баба з возу". Что с вами не так.