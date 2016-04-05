Вкладчик1234 написав:Никаких активных действий по противодействию. Хотя, можно засчитать включание финнов и шведов в НАТО, ок. Опять же - "физического" вмешательства нет. Т.е. они выполняют условие питуна
слабое НАТО сильный Путин. Все выполняют его условия. Дальше не хочу комментировать.
Недовольство ответом США и НАТО В документе отмечается, что в своем январском ответе "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".
К этим элементам российская сторона относит, среди прочего, отказ от дальнейшего расширения НАТО, отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и отказ от создания военных баз на постсоветском пространстве. https://www.bbc.com/russian/news-60417889
Швецию и Финляндию приняли, наверное по личной просьбе путина? Вот такое выполнение его условий, которое вы здесь рекламируете.
Ошибка некоторых писателей что нашу ситуацию они экстраполируют на весь мир. Путин на НАТО не нападал, поэтому ответки не получал. НАТО за нас воевать не должно и не хочет им это не надо. Ни от кого Украина не защищает Европу и демократию, потому что им ничего не угрожает.
3я мировая - больные фантазии или самопиар политиков (с целью оправдать военную и денежную помощь Украине)
vitaliian написав:Вкладчик1234 это не Начало истории, а начало её уходит в то время когда пуйло выдвинул НАТО в лице Бадена невыполнимый ультиматум. Какой должен быть ответ сильного политика, лидера США. Извините мы подумаем? Путин угрожал военно-техническим ответом ему поугрожали тоже. На этом все закончилось. Или может США вступила в войну? Или может РФ объявило войну США? Слова Байдена так и остались словами. Ни для НАТО ни для США никаких изменений не произошло. По ним не выпустили ни одной ракеты. По РФ тоже НАТО не выпустило ни одной ракеты. Расходитесь.
Мені також дуже не сподобалась реакція Байдена на цей ультиматум. Все-таки ТОП1 воєнна держава в світі мала прореагувати якось дієвіше на такі "наїзди" путіна. Байден дійсно слабкий і малодієвий політик. А може просто старий.
kulikrom ну ответы или даются в рамках уже существующего обсуждения с ранее указанными исходными условиями или задается отдельная тематика обсуждения с другими вводными. все остальное - натягивание совы. а так да - каждый что хочет то и пишет.