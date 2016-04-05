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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1570157115721573
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:19

  Вкладчик1234 написав:Никаких активных действий по противодействию. Хотя, можно засчитать включание финнов и шведов в НАТО, ок. Опять же - "физического" вмешательства нет. Т.е. они выполняют условие питуна
слабое НАТО сильный Путин. Все выполняют его условия. Дальше не хочу комментировать.

Недовольство ответом США и НАТО
В документе отмечается, что в своем январском ответе "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".

К этим элементам российская сторона относит, среди прочего, отказ от дальнейшего расширения НАТО, отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и отказ от создания военных баз на постсоветском пространстве.
https://www.bbc.com/russian/news-60417889

Швецию и Финляндию приняли, наверное по личной просьбе путина? Вот такое выполнение его условий, которое вы здесь рекламируете.

Ошибка некоторых писателей что нашу ситуацию они экстраполируют на весь мир. Путин на НАТО не нападал, поэтому ответки не получал. НАТО за нас воевать не должно и не хочет им это не надо. Ни от кого Украина не защищает Европу и демократию, потому что им ничего не угрожает.

3я мировая - больные фантазии или самопиар политиков (с целью оправдать военную и денежную помощь Украине)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:32

  vitaliian написав:Швецию и Финляндию приняли, наверное по личной просьбе путина? Вот такое выполнение его условий, которое вы здесь рекламируете.

Бред.
Условие я выделил для слепых. И оно выполняется. Это уже Вы сами углубились и расширились до "это не начало" - я об этом не говорил. Про "сильного питуна и слабое НАТО" - тоже

С некоторыми другими вещами тоже не согласен, но тут уже и сами сказали, что имеют "своё собственное мнение", и в другом не нуждаются. Я так понимаю, мои ответы не нужны.

"Баба с возу, ..." :)

Пока перехожу в read only
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:41

  Вкладчик1234 написав:Бред.
Условие я выделил для слепых. И оно выполняется
что именно бред, что Швецию и Финляндию принимают в НАТО или что Пуйло просил НАТО больше не расширяться?

"условия" я вам скопипастил с ббс и даже выделил жирным, оно не выполняется. Почему вы думаете что "незамедлительный ответ" Байдена должен быть какой-то другой? Он вам лично что то обещал?
  Вкладчик1234 написав:В том-то и дело, что не вступило и не вступит. Потому что "услышали
по моему США многократно заявляли что воевать в Украине не будут, странно что вы этого ждали.
  Вкладчик1234 написав:Я так понимаю, мои ответы не нужны
это форум а не реанимация, нужны ваши ответы или нет решаете только вы
  Вкладчик1234 написав:"Баба с возу
Я вас вроде не заставлял ни читать ни писать мне. Вы это делали добровольно, но тут внезапно выкатываете "баба з возу". Что с вами не так.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:11

А кто сказал?
  vitaliian написав:Дальше не хочу комментировать.

:?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:13

  vitaliian написав:это форум а не реанимация

  mephala написав:от какого черта вклиниваться посреди дискуссии и начинать лепить не пойми что?


в режиме ридонли выглядит как диалог. Некоторые коллеги "потерялись", что форум - общественная площадка.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:22

  vitaliian написав:Вкладчик1234 это не Начало истории, а начало её уходит в то время когда пуйло выдвинул НАТО в лице Бадена невыполнимый ультиматум. Какой должен быть ответ сильного политика, лидера США. Извините мы подумаем? Путин угрожал военно-техническим ответом ему поугрожали тоже. На этом все закончилось. Или может США вступила в войну? Или может РФ объявило войну США? Слова Байдена так и остались словами. Ни для НАТО ни для США никаких изменений не произошло. По ним не выпустили ни одной ракеты. По РФ тоже НАТО не выпустило ни одной ракеты. Расходитесь.

Мені також дуже не сподобалась реакція Байдена на цей ультиматум.
Все-таки ТОП1 воєнна держава в світі мала прореагувати якось дієвіше на такі "наїзди" путіна.
Байден дійсно слабкий і малодієвий політик. А може просто старий.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:26

kulikrom
ну ответы или даются в рамках уже существующего обсуждения с ранее указанными исходными условиями или задается отдельная тематика обсуждения с другими вводными. все остальное - натягивание совы.
а так да - каждый что хочет то и пишет.
mephala
 
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  #<1 ... 1570157115721573
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