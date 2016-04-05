mephala написав:детройтед же ИСКЛЮЧИЛ ЯО из обсуждения. какого хрена вы лепите в одну кучу несовместимое
даже если не исключать, что меняет Яо в данном конфликте? НАТО должно первой напасть на РФ или сразу сдаться?
Очевидно оба варианта - мимо. Нафига тогда вообще лепить НАТО к этому конфликту. До 24.02 было несколько заявлений, что ни НАТО ни США в Украине воевать не будет. Только дурак это через 5 месяцев не понял и продолжает бредить... Байден НАТО 3я мировая. КОНФЛИКТ ЛОКАЛЬНЫЙ.
На останок ще дурак, який ліпить про втручання НАТО: - Колишній головнокомандувач (1997-2000 років) союзними силами США та НАТО, генерал у відставці Веслі Кларк висловив судження, що для того, щоб зупинити російську агресію проти України необхідне пряме втручання сил НАТО. "Війну неможливо зупинити без втручання НАТО», – зазначив на прес-конференції генерал армії США у відставці Веслі Кларк.
Ключові слова - "неможливо", "необхідне". Ось наявність в тому числі цього "неможливо" (від осіб рівня генерала Кларка) дає підстави вести мову про значну ймовірність третьої Світової. Дата - червень місяць.
andrijk777 написав:Байден дійсно слабкий і малодієвий політик. А може просто старий
сильные люди как раз не истерят и не угрожают. Они действуют при необходимости. Нападения на НАТО не было и вряд ли планировалось (пуйло шизик но не самоубийца)
На Заході немає жодної сильної людини за виключенням можливо Джонсона. На сьогодні я майже впевнений що якби путін напав на Естонію і очевидно захопив її за 3 дні - йому б нічого за це не було б в воєнному плані. Економічно б РФ давили жорстко. Просто путіну Естонія не потрібна ціною катастрофічних економічних втрат.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 06 лип, 2022 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Ну якщо Ви й досі бачите протиріччя (після пояснень для Вас, що рашики достатньо сильні для заподіяння відчутливих руйнувань та втрат для НАТО навіть без ядерної зброї, на те вони й і орки..., але слабкі - для перемоги над НАТО і досягнення своїх цілей. Слабкі настільки, що безумовно програють), то звиняйте --- це просто неправда. Бо протиріччя немає овсім.
Ну а "подтасовываете в Рашо пропаганду" знов з Вашого боку -- Ваші демагогічні фантазії. Алаверди -- знавця рашопропаганди.
andrijk777 написав:Просто путіну Естонія не потрібна ціною катастрофічних економічних втрат
а в лице Херсонской и частей Донецкой - Луганской областей он получил то что хотел? Тоже ценой катастрофических экономических и политических потерь. От него отвернулся даже Токаев. По моему единственное что он получил - сухопутный коридор в Крым и днепровскую воду. И возможно э.генерацию запорожской АЭС. Коридор ему был не нужен, в Крым есть мост.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Я ще пам'ятаю по Криму. Перед тим як напасти на Крим путін питав своїх "економістів" що нам може зробити Захід в економічному плані. Не знаю(не пам'ятаю) що йому відповіли, але по-факту нічого страшного не сталось. Розмов і жахів було багато, а реальної економічної шкоди санкції принесли мало. Хоча і ввів 2000+ санкцій по-моєму. Захід проігнорив Крим/Донбас по великому рахунку, хоч вже тоді його відкрито порівнювали з Гітлером. І все - путін вирішив піти далі - на усю Україну. Все логічно по-моєму.
andrijk777 написав:Просто путіну Естонія не потрібна ціною катастрофічних економічних втрат
а в лице Херсонской и частей Донецкой - Луганской областей он получил то что хотел?
Не знаю. Хотів він усю Україну - це точно. Як мінімум площа "Херсонской и частей Донецкой - Луганской областей" більша за Єстонію.
vitaliian написав:Тоже ценой катастрофических экономических и политических потерь. От него отвернулся даже Токаев. По моему единственное что он получил - сухопутный коридор в Крым и днепровскую воду. И возможно э.генерацию запорожской АЭС. Коридор ему был не нужен, в Крым есть мост.
Він не планував такі "потери". Помилився. *Я написав вище пост.