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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15721573157415751576>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:08

  vitaliian написав:
  mephala написав:детройтед же ИСКЛЮЧИЛ ЯО из обсуждения. какого хрена вы лепите в одну кучу несовместимое
даже если не исключать, что меняет Яо в данном конфликте? НАТО должно первой напасть на РФ или сразу сдаться?

Очевидно оба варианта - мимо. Нафига тогда вообще лепить НАТО к этому конфликту. До 24.02 было несколько заявлений, что ни НАТО ни США в Украине воевать не будет. Только дурак это через 5 месяцев не понял и продолжает бредить... Байден НАТО 3я мировая. КОНФЛИКТ ЛОКАЛЬНЫЙ.

На останок ще дурак, який ліпить про втручання НАТО:
- Колишній головнокомандувач (1997-2000 років) союзними силами США та НАТО, генерал у відставці Веслі Кларк висловив судження, що для того, щоб зупинити російську агресію проти України необхідне пряме втручання сил НАТО.
"Війну неможливо зупинити без втручання НАТО», – зазначив на прес-конференції генерал армії США у відставці Веслі Кларк.

https://www.radiosvoboda.org/a/nato-viy ... 01133.html

Ключові слова - "неможливо", "необхідне".
Ось наявність в тому числі цього "неможливо" (від осіб рівня генерала Кларка) дає підстави вести мову про значну ймовірність третьої Світової.
Дата - червень місяць.

Куди ж йому до Вас))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:17

  detroytred написав:Куди ж йому до Вас
в настоящий момент НАТО вмешалось? Чего ждут?

Вангователей 3й мировой развелось как у собаки блох. Все кому охота попариться пишут на эту тему, а другие как сороки разносят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:18

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Байден дійсно слабкий і малодієвий політик. А може просто старий
сильные люди как раз не истерят и не угрожают. Они действуют при необходимости. Нападения на НАТО не было и вряд ли планировалось (пуйло шизик но не самоубийца)

На Заході немає жодної сильної людини за виключенням можливо Джонсона.
На сьогодні я майже впевнений що якби путін напав на Естонію і очевидно захопив її за 3 дні - йому б нічого за це не було б в воєнному плані. Економічно б РФ давили жорстко.
Просто путіну Естонія не потрібна ціною катастрофічних економічних втрат.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 06 лип, 2022 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:18

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Байден дійсно слабкий і малодієвий політик. А може просто старий
сильные люди как раз не истерят и не угрожают. Они действуют при необходимости. Нападения на НАТО не было и вряд ли планировалось (пуйло шизик но не самоубийца)
  detroytred написав:Віталиан підсилює ще вагомішими -- типу та то ропропаганда
вы их подтасовываете в Раша пропаганду, чем сами себе противоречите, я вам цитировал где вы пишите одно, а чуть позже диаметрально другое

viewtopic.php?p=5455321#p5455321

Ну якщо Ви й досі бачите протиріччя (після пояснень для Вас, що рашики достатньо сильні для заподіяння відчутливих руйнувань та втрат для НАТО навіть без ядерної зброї, на те вони й і орки..., але слабкі - для перемоги над НАТО і досягнення своїх цілей. Слабкі настільки, що безумовно програють), то звиняйте --- це просто неправда.
Бо протиріччя немає овсім.

Ну а "подтасовываете в Рашо пропаганду" знов з Вашого боку -- Ваші демагогічні фантазії.
Алаверди -- знавця рашопропаганди.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:29

  andrijk777 написав:Просто путіну Естонія не потрібна ціною катастрофічних економічних втрат
а в лице Херсонской и частей Донецкой - Луганской областей он получил то что хотел? Тоже ценой катастрофических экономических и политических потерь. От него отвернулся даже Токаев. По моему единственное что он получил - сухопутный коридор в Крым и днепровскую воду. И возможно э.генерацию запорожской АЭС. Коридор ему был не нужен, в Крым есть мост.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:31

Я ще пам'ятаю по Криму. Перед тим як напасти на Крим путін питав своїх "економістів" що нам може зробити Захід в економічному плані.
Не знаю(не пам'ятаю) що йому відповіли, але по-факту нічого страшного не сталось. Розмов і жахів було багато, а реальної економічної шкоди санкції принесли мало. Хоча і ввів 2000+ санкцій по-моєму. :D :D :D
Захід проігнорив Крим/Донбас по великому рахунку, хоч вже тоді його відкрито порівнювали з Гітлером.
І все - путін вирішив піти далі - на усю Україну.
Все логічно по-моєму.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:33

andrijk777 а кроме Крыма есть какие то аналогии с Гитлером?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:34

  detroytred написав:Ну якщо Ви й досі бачите протиріччя
они никуда не делись, ваши противоречия.
  detroytred написав:рашики достатньо сильні для заподіяння відчутливих руйнувань та втрат для НАТО навіть без ядерної зброї,
почему не наносят удары по НАТО, чего ждут? Почему на Одессу, не идут на Львов, Чего ждут?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:36

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Просто путіну Естонія не потрібна ціною катастрофічних економічних втрат
а в лице Херсонской и частей Донецкой - Луганской областей он получил то что хотел?

Не знаю. Хотів він усю Україну - це точно.
Як мінімум площа "Херсонской и частей Донецкой - Луганской областей" більша за Єстонію. :D :D :D
  vitaliian написав:Тоже ценой катастрофических экономических и политических потерь. От него отвернулся даже Токаев. По моему единственное что он получил - сухопутный коридор в Крым и днепровскую воду. И возможно э.генерацию запорожской АЭС. Коридор ему был не нужен, в Крым есть мост.

Він не планував такі "потери". Помилився.
*Я написав вище пост.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:39

  vitaliian написав:andrijk777 а кроме Крыма есть какие то аналогии с Гитлером?

Пошук аналогій не конструктивна і беззмістовна справа(по-моєму).
andrijk777
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