andrijk777 написав:Як мінімум площа "Херсонской и частей Донецкой - Луганской областей" більша за Єстонію
и эти территории упадут на содержание русских налогоплательщиков как упал Крым и ордло. Пистец победа. РФ больше некуда деньги потратить? Пока до их глупого народа не дойдет, что эти авантюры были за их счёт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:В масштабах РФ фінансування Криму - копійки
там очень много бедных людей и депрессивных регионов. Та же Бурятия, Дагестан, Кузбасс. Орки ж за деньги и трофеи воюют, потому что негде заработать, и бельё/стиралки воруют не от богатой жизни. Вы в жизни сколько стиралок украли?
vitaliian написав: почему не наносят удары по НАТО, чего ждут? Почему на Одессу, не идут на Львов, Чего ждут?
Втретє повторюю: "але слабкі - для перемоги над НАТО і досягнення своїх цілей. Слабкі настільки, що безумовно програють ".
Чому Ви не прочитали другу половину думки?
Вам недостатньо моїх аргументів, ловіть ще від Дуди: *НАТО може втрутитися у війну, яку Росія розв'язала проти України. На думку президента Польщі Анджея Дуди, одним із факторів, що дасть альянсу "зелене світло", може стати застосування хімічної зброї головою РФ Володимиром Путіним.* https://meta.ua/uk/news/world/42190-yak ... iinu-duda/
Про те і мова: коли дочекаються зміни обставин (самих різних: від програвання або занадтого руйнування України до застосування хімзброї), то МОЖУТЬ втрутитися. МОЖЕ статися 3Світова. Ймовірність цього *може* достатньо висока, що про це говорять байдени, сороси і т.д. На відміну від ймовірність раніше.
andrijk777 написав:В масштабах РФ фінансування Криму - копійки
там очень много бедных людей и депрессивных регионов. Та же Бурятия, Дагестан, Кузбасс. Орки ж за деньги и трофеи воюют, потому что негде заработать, и бельё/стиралки воруют не от богатой жизни. Вы в жизни сколько стиралок украли?
Так це навпаки круто!!! Бідні люди за "миску похлебки" підуть воювати. Сталін був не дурак. Все він правильно робив тому і виграв війну.
Генеральний штаб ЗСУ вирішив скасувати рішення про порядок видачі дозволів на виїзд за межі області військовозобов'язаним. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу – про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і не створював зобов’язань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних сил України та військово-політичного керівництва держави», – зазначив він.
Тому, як поінформував Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ «з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання» ухвалив рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання.
«Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів», – зазначив головнокомандувач ЗСУ. https://glavcom.ua/country/incidents/ge ... 58594.html
andrijk777 написав:Як мінімум площа "Херсонской и частей Донецкой - Луганской областей" більша за Єстонію
и эти территории упадут на содержание русских налогоплательщиков как упал Крым и ордло. Пистец победа. РФ больше некуда деньги потратить? Пока до их глупого народа не дойдет, что эти авантюры были за их счёт.
Поки що Вас не дойде, що вони інші. Подивіться, що Парасюк стверджує навіть про наши людей, мешканців Донбасу: "«Ви знаєте, тут я для себе зрозумів дві глобальних речі. Перше: ця війна не за звільнення того чи іншого міста. Це війна на повне знищення московської орди, яка зупиниться лише тоді, коли всі її виродки лежатимуть в землі. Друге: деяким місцевим жителям ти можеш зробити найкращі дороги, збудувати нові школи і лікарні, але вони всерівно будуть тягнутись за брудом і бідністю, яку несе Росія. Так їм чомусь простіше жити. Ну незмінні деякі речі і все. Єдине шкода дітей і тих, хто дійсно вірить у щось добре», – наголосив він. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/haos-i-peklo- ... 57928.html
У Вас типова помилка - вважаєте, що інші люди такі, як Ви.
detroytred написав:моїх аргументів, ловіть ще від Дуди: *НАТО може втрутитися у війну,
простите, Дуда в НАТО какую должность занимает? Лучше все же цитировать первых лиц НАТО, а не политиков, которые собирая голоса избирателей, часто занимаются популизмом. Дуда смотрит опросы что 68% поляков поддерживает военную помощь НАТО Украине и несёт соответствующий текст. Он мог бы без нато отправить войско-польское но не отправляет. Объяснить почему?
detroytred написав:коли дочекаються зміни обставин (самих різних: від програвання або занадтого руйнування України до застосування хімзброї),
это вообще не логично. Может лучше вмешаться на упреждение "большого разрушения", чем после него, когда уже защищать будет некого? Дя НАТО проще сейчас отстоять Донбасс, чем потом всю Украину?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 16:04, всього редагувалось 2 разів.