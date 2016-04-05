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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лип, 2022 16:02
vitaliian написав: detroytred написав:
моїх аргументів, ловіть ще від Дуди:
*НАТО може втрутитися у війну,
простите, Дуда в НАТО какую должность занимает? Лучше все же цитировать первых лиц НАТО, а не политиков, которые за голоса избирателей часто занимаются популизмом.
Думка президента Польщі більш вагома, ніж Ваша.
В плані отої Вашої позиції категоричного!!! заперечення.
Логічно. Бо на другій чаші ваг -- ризик 3Світової. Тому чекають.
Логічніше нікуди.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 16:05
detroytred написав: vitaliian написав: detroytred написав:
моїх аргументів, ловіть ще від Дуди:
*НАТО може втрутитися у війну,
простите, Дуда в НАТО какую должность занимает? Лучше все же цитировать первых лиц НАТО, а не политиков, которые за голоса избирателей часто занимаются популизмом.
Думка президента Польщі більш вагома, ніж Ваша.
В плані отої Вашої позиції категоричного!!! заперечення.
Логічно. Бо на другій чаші ваг -- ризик 3Світової. Тому чекають.
Логічніше нікуди.
Он мог бы без нато отправить войско-польское в Украину, но не отправляет. Объяснить почему или свои мозги есть? Потому что популизм и реальные действия это не одно и тоже, а вы всему верите, что говорят и пишут.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 06 лип, 2022 16:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 16:06
vitaliian написав:
.. Орки ж за деньги и трофеи воюют, потому что негде заработать..
sure? То есть летчик условного ка-52 с огромным риском быть снесенным стингером, летит за стиралкой, потому что зп маленькая? думаете, у них много пилотов-отказников или ракетчиков, что отказываются стрелять по стиралкам, потому что нечего утащить будет?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 16:08
sequence написав: vitaliian написав:
.. Орки ж за деньги и трофеи воюют, потому что негде заработать..
sure? То есть летчик условного ка-52 с огромным риском быть снесенным стингером, летит за стиралкой, потому что зп маленькая? думаете, у них много пилотов-отказников или ракетчиков, что отказываются стрелять по стиралкам, потому что нечего утащить будет?
ЛЕТЧИК АРМИИ РФ ПРИШЁЛ РАБОТАТЬ ЛЁТЧИКОМ РАДИ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЫ, потому что в других отраслях экономики зп маленькие. Так понятнее?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 16:11
Віталіан
Соррі. Я краще на пояснення вищезгаданих зверну увагу, ніж на воду в ступі з Вашими логічними.
Я Вашу думку почув. Дякую. Переконувати не маю мети.
Більше половини мого опонування полягало в виправленні спотворення моїх думок Вами.
Я Ваші ж не викривляв...
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