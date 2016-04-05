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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1574157515761577>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:05

  detroytred написав:
  vitaliian написав:
  detroytred написав:моїх аргументів, ловіть ще від Дуди:
*НАТО може втрутитися у війну,
простите, Дуда в НАТО какую должность занимает? Лучше все же цитировать первых лиц НАТО, а не политиков, которые за голоса избирателей часто занимаются популизмом.

Думка президента Польщі більш вагома, ніж Ваша.
В плані отої Вашої позиції категоричного!!! заперечення.

Логічно. Бо на другій чаші ваг -- ризик 3Світової. Тому чекають.
Логічніше нікуди.

Он мог бы без нато отправить войско-польское в Украину, но не отправляет. Объяснить почему или свои мозги есть? Потому что популизм и реальные действия это не одно и тоже, а вы всему верите, что говорят и пишут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 16:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:06

  vitaliian написав:.. Орки ж за деньги и трофеи воюют, потому что негде заработать..

sure? То есть летчик условного ка-52 с огромным риском быть снесенным стингером, летит за стиралкой, потому что зп маленькая? думаете, у них много пилотов-отказников или ракетчиков, что отказываются стрелять по стиралкам, потому что нечего утащить будет?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:08

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Орки ж за деньги и трофеи воюют, потому что негде заработать..

sure? То есть летчик условного ка-52 с огромным риском быть снесенным стингером, летит за стиралкой, потому что зп маленькая? думаете, у них много пилотов-отказников или ракетчиков, что отказываются стрелять по стиралкам, потому что нечего утащить будет?

ЛЕТЧИК АРМИИ РФ ПРИШЁЛ РАБОТАТЬ ЛЁТЧИКОМ РАДИ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЫ, потому что в других отраслях экономики зп маленькие. Так понятнее?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:11

Віталіан
Соррі. Я краще на пояснення вищезгаданих зверну увагу, ніж на воду в ступі з Вашими логічними.

Я Вашу думку почув. Дякую. Переконувати не маю мети.
Більше половини мого опонування полягало в виправленні спотворення моїх думок Вами.
Я Ваші ж не викривляв...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:16

  detroytred написав:Більше половини мого опонування полягало в виправленні спотворення моїх думок Вами.
Я Ваші ж не викривляв...
извините, если вас чем то обидел. я здесь врагов рейха не ищу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:18

Да вспів я прочитати.
Вспів.
Гудбай. Відповідь не буду відправляти. Розійдемося й усе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:33

  vitaliian написав:..
ЛЕТЧИК АРМИИ РФ ПРИШЁЛ РАБОТАТЬ ЛЁТЧИКОМ РАДИ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЫ, потому что в других отраслях экономики зп маленькие. Так понятнее?

нет, это годится для мирного времени. Хоть капслоком, хоть курсивом. Перед отправкой на фронт он же может уволиться и его даже не посадят, потом переучиться на гражданскую авиацию и свалить в Китай, где зарплата пилота Боинга 10+ Кбаксов, что куда больше чем на войне. И не умрет.
я не знаю их мотивацию, бабло годится только для рядового состава, пехоты. Чем там их "лечат" замполиты, для меня загадка.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:35

  sequence написав:пехоты. Чем там их "лечат" замполиты, для меня загадка.
угрозы уголовного преследования или физического уничтожения подходят? Это же касается и пилотов, они рабы и не могут поехать в Китай летать на боингах, их собьют по дороге. Там мыслят так, что на войне убьют что в ФСБ забьют, а так хоть семья компенсацию получит. Но изначально шли за баблом. Летчик не за 3 месяца готовится. Решения были приняты 10-15 лет назад. В войну конечно никто не верил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:38

  vitaliian написав:
  sequence написав:пехоты. Чем там их "лечат" замполиты, для меня загадка.
угрозы уголовного преследования или физического уничтожения подходят? Это же касается и пилотов, они рабы и не могут поехать в Китай летать на боингах, их собьют по дороге.

рабы-пилоты, это сильно. Давайте пруфы уже, коль так уверены. Без пруфов это исключительно ваши домыслы
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:41

  sequence написав:рабы-пилоты, это сильно. Давайте пруфы уже, коль так уверены. Без пруфов это исключительно ваши домыслы
месяц назад дал бы, но я их паблики уже не читаю, для себя все ответы я нашел, дальше не интересно. Там не только лётчики рабы, воспитательницы детского сада, учителя и научные работники тоже. Всех несогласных кошмарит ФСБ. Извините что без пруфов. Домыслы так домыслы.
vitaliian
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