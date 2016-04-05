Додано: Сер 06 лип, 2022 16:33

vitaliian написав: ..

ЛЕТЧИК АРМИИ РФ ПРИШЁЛ РАБОТАТЬ ЛЁТЧИКОМ РАДИ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЫ, потому что в других отраслях экономики зп маленькие. Так понятнее? ..ЛЕТЧИК АРМИИ РФ ПРИШЁЛ РАБОТАТЬ ЛЁТЧИКОМ РАДИ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЫ, потому что в других отраслях экономики зп маленькие. Так понятнее?

нет, это годится для мирного времени. Хоть капслоком, хоть курсивом. Перед отправкой на фронт он же может уволиться и его даже не посадят, потом переучиться на гражданскую авиацию и свалить в Китай, где зарплата пилота Боинга 10+ Кбаксов, что куда больше чем на войне. И не умрет.я не знаю их мотивацию, бабло годится только для рядового состава, пехоты. Чем там их "лечат" замполиты, для меня загадка.