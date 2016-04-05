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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1574157515761577
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:47

  vitaliian написав:
  sequence написав:рабы-пилоты, это сильно. Давайте пруфы уже, коль так уверены. Без пруфов это исключительно ваши домыслы
месяц назад дал бы, но я их паблики уже не читаю, для себя все ответы я нашел, дальше не интересно. Там не только лётчики рабы, воспитательницы детского сада и научные работники тоже. Всех кошмарит ФСБ. Извините что без пруфов.

Просто вам для информации. Мотивация раба только выжить. При такой мотивации нет никакого резона эффективно выполнять боевую задачу. Армии рабов всегда стремятся свалить с поля боя под любым предлогом - сталкиваясь с равной армией они способны только бежать куда глаза глядят. Я такого не наблюдаю. Следовательно вывод неверный в массе своей и единичные примеры ничего не доказывают.
на этом и закончим, мне все ясно.
вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:14

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:рабы-пилоты, это сильно. Давайте пруфы уже, коль так уверены. Без пруфов это исключительно ваши домыслы
месяц назад дал бы, но я их паблики уже не читаю, для себя все ответы я нашел, дальше не интересно. Там не только лётчики рабы, воспитательницы детского сада и научные работники тоже. Всех кошмарит ФСБ. Извините что без пруфов.

Просто вам для информации. Мотивация раба только выжить. При такой мотивации нет никакого резона эффективно выполнять боевую задачу. Армии рабов всегда стремятся свалить с поля боя под любым предлогом - сталкиваясь с равной армией они способны только бежать куда глаза глядят. Я такого не наблюдаю. Следовательно вывод неверный в массе своей и единичные примеры ничего не доказывают.
на этом и закончим, мне все ясно.
вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт

Так и нет, вроде никакого "эффективно выполнять боевую задачу"? -- тот же "Призрак Киева" в воздушных боях это показал.
А "на большой высоте (где ПВО не достанет) подлететь к цели да отбомбиться" -- это, грубо говоря, задача навроде "медведь на велосипеде" -- т.е. чисто механическая...

+ были где-то пару месяцев назад (сорян -- тоже без ссылок) новости, что "по странной причине" парашюты у них не раскрывались -- как раз чтобы рабы массово из самолетов не выпрыгивали где-нить над Киевом...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:17

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
ЛЕТЧИК АРМИИ РФ ПРИШЁЛ РАБОТАТЬ ЛЁТЧИКОМ РАДИ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЫ, потому что в других отраслях экономики зп маленькие. Так понятнее?

нет, это годится для мирного времени. Хоть капслоком, хоть курсивом. Перед отправкой на фронт он же может уволиться и его даже не посадят, потом переучиться на гражданскую авиацию и свалить в Китай, где зарплата пилота Боинга 10+ Кбаксов, что куда больше чем на войне. И не умрет.

Це все просто зробити тільки на словах.
  sequence написав: я не знаю их мотивацию, бабло годится только для рядового состава, пехоты. Чем там их "лечат" замполиты, для меня загадка.

Це "годится" для всіх включаючи генералів.
Часи коли мотивували "ідеями" давно пройшли. Тепер все робиться через бабло, або через примус(і то якщо ти небагатий).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:23

  sequence написав:Армии рабов всегда стремятся свалить с поля боя под любым предлогом - сталкиваясь с равной армией они способны только бежать куда глаза глядят.

Я так розумію ви знатно повоювали в своєму житті, раз так безапеляційно заявляєте такі речі.
В Україні також беруть в армію фактично примусово - ці люди раби чи не раби?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт

А какая мотивация у пилотов США бомбить Вьетнам, Ирак, Сирию, Афганистан?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:28

  andrijk777 написав:В Україні також беруть в армію фактично примусово - ці люди раби чи не раби
сосед 40+ спортсмен сидит без работы 3 раза ходил в военкомат, здоровый как конь, не взяли. Может в каких то недобор там гребут и безногих на протезах. Все по разному у нас.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian, а он ранее служил?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:40

  Howl написав:vitaliian, а он ранее служил?

Не знаю)
vitaliian
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