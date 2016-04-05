Bloomberg: США и союзники обсуждают ограничение российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель, чтобы сократить финансирование войны___Наконец-то появилась конкретика. А то разговоров про такое ограничение было много, а какой именно предлагается уровень цен - загадка.Речь о том, что США, Британия, ЕС ввели эмбарго на российскую нефть, а остальным странам предложат - если уж покупаете у РФ, то покупайте совсем дешево.Сейчас, напомню, нефть торгуется около 100 долларов, но РФ свой Urals может продавать с большой скидкой, примерно по 70-80.Западные страны могут сделать эту скидку еще больше, регулируя доставку нефти. Мол, если цена партии выше 40-60 (или сколько там определят), значит наши танкеры перевозить нефть не будут.