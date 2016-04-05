sequence написав:рабы-пилоты, это сильно. Давайте пруфы уже, коль так уверены. Без пруфов это исключительно ваши домыслы
месяц назад дал бы, но я их паблики уже не читаю, для себя все ответы я нашел, дальше не интересно. Там не только лётчики рабы, воспитательницы детского сада и научные работники тоже. Всех кошмарит ФСБ. Извините что без пруфов.
Просто вам для информации. Мотивация раба только выжить. При такой мотивации нет никакого резона эффективно выполнять боевую задачу. Армии рабов всегда стремятся свалить с поля боя под любым предлогом - сталкиваясь с равной армией они способны только бежать куда глаза глядят. Я такого не наблюдаю. Следовательно вывод неверный в массе своей и единичные примеры ничего не доказывают. на этом и закончим, мне все ясно. вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт
sequence написав:рабы-пилоты, это сильно. Давайте пруфы уже, коль так уверены. Без пруфов это исключительно ваши домыслы
месяц назад дал бы, но я их паблики уже не читаю, для себя все ответы я нашел, дальше не интересно. Там не только лётчики рабы, воспитательницы детского сада и научные работники тоже. Всех кошмарит ФСБ. Извините что без пруфов.
Просто вам для информации. Мотивация раба только выжить. При такой мотивации нет никакого резона эффективно выполнять боевую задачу. Армии рабов всегда стремятся свалить с поля боя под любым предлогом - сталкиваясь с равной армией они способны только бежать куда глаза глядят. Я такого не наблюдаю. Следовательно вывод неверный в массе своей и единичные примеры ничего не доказывают. на этом и закончим, мне все ясно. вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт
Так и нет, вроде никакого "эффективно выполнять боевую задачу"? -- тот же "Призрак Киева" в воздушных боях это показал. А "на большой высоте (где ПВО не достанет) подлететь к цели да отбомбиться" -- это, грубо говоря, задача навроде "медведь на велосипеде" -- т.е. чисто механическая...
+ были где-то пару месяцев назад (сорян -- тоже без ссылок) новости, что "по странной причине" парашюты у них не раскрывались -- как раз чтобы рабы массово из самолетов не выпрыгивали где-нить над Киевом...
vitaliian написав:.. ЛЕТЧИК АРМИИ РФ ПРИШЁЛ РАБОТАТЬ ЛЁТЧИКОМ РАДИ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЫ, потому что в других отраслях экономики зп маленькие. Так понятнее?
нет, это годится для мирного времени. Хоть капслоком, хоть курсивом. Перед отправкой на фронт он же может уволиться и его даже не посадят, потом переучиться на гражданскую авиацию и свалить в Китай, где зарплата пилота Боинга 10+ Кбаксов, что куда больше чем на войне. И не умрет.
Це все просто зробити тільки на словах.
sequence написав: я не знаю их мотивацию, бабло годится только для рядового состава, пехоты. Чем там их "лечат" замполиты, для меня загадка.
Це "годится" для всіх включаючи генералів. Часи коли мотивували "ідеями" давно пройшли. Тепер все робиться через бабло, або через примус(і то якщо ти небагатий).
Bloomberg: США и союзники обсуждают ограничение российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель, чтобы сократить финансирование войны ___ Наконец-то появилась конкретика. А то разговоров про такое ограничение было много, а какой именно предлагается уровень цен - загадка.
Речь о том, что США, Британия, ЕС ввели эмбарго на российскую нефть, а остальным странам предложат - если уж покупаете у РФ, то покупайте совсем дешево.
Сейчас, напомню, нефть торгуется около 100 долларов, но РФ свой Urals может продавать с большой скидкой, примерно по 70-80.
Западные страны могут сделать эту скидку еще больше, регулируя доставку нефти. Мол, если цена партии выше 40-60 (или сколько там определят), значит наши танкеры перевозить нефть не будут. https://t.me/bogdanov_info/1756
Реакция Медведева (Костя, сорян ссылку на врага не даю)
Японский премьер Кисида недавно брякнул, что потолок цены на российскую нефть будет установлен на уровне вполовину от её нынешней. Плюс к этому будет создан механизм, который не допустит покупку нашей нефти по цене выше установленной.
В переводе с японского на русский это означает:
1. Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше. Причём выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. 2. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».
vitaliian написав:сосед 40+ спортсмен сидит без работы 3 раза ходил в военкомат, здоровый как конь, не взяли.
Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.
vitaliian написав:сосед 40+ спортсмен сидит без работы 3 раза ходил в военкомат, здоровый как конь, не взяли.
Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.
Шото мне подсказывает, на зарплату 30к грн это в тылу без риска для здоровья (в условиях жопы с работой) есть конкурс и молодые там успешно побеждают.
То что повестки на блокпостах раздают, не означает что всех гребут, из моего окружения в ВСУ не попал никто.
За повестки отвечают определенные люди, у них есть план выдать N повесток в месяц, иначе отрубят голову. Вот и креативничают.