|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:39
vitaliian написав: andrijk777 написав:
В Україні також беруть в армію фактично примусово - ці люди раби чи не раби
сосед 40+ спортсмен сидит без работы 3 раза ходил в военкомат, здоровый как конь, не взяли. Может в каких то недобор там гребут и безногих на протезах. Все по разному у нас.
Квоты идут по регионам. Зачем. Неясно.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11417
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1695 раз.
- Подякували: 2478 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:53
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2043 раз.
- Подякували: 2886 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:13
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2043 раз.
- Подякували: 2886 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:46
vitaliian написав:
https://vimeo.com/727488866
Точно вражеские паблики?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7612
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|97791
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|455984
|
|
|1
|3212
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|