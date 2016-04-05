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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лип, 2022 19:53
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vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:13
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vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:46
vitaliian написав:
https://vimeo.com/727488866
Точно вражеские паблики?
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Investor_K
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:22
Investor_K написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/727488866
Точно вражеские паблики?
А вы послушайте
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vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:47
vitaliian написав:
Реакция Медведева (Костя, сорян ссылку на врага не даю)
одобряю. Использование функции "цитата" вполне достаточно.
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juristkostya
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:18
штати заразились вірусом шольца (віспа улітки )))
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greenozon
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