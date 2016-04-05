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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1575157615771578
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:53

В коротком ролике вся суть спецоперации

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:13

И вражеские паблики начали тиражировать Швеца

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:46

  vitaliian написав:https://vimeo.com/727488866

Точно вражеские паблики?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:22

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/727488866

Точно вражеские паблики?

А вы послушайте
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:47

  vitaliian написав:
Реакция Медведева (Костя, сорян ссылку на врага не даю)

одобряю. Использование функции "цитата" вполне достаточно.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:18

штати заразились вірусом шольца (віспа улітки )))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 01:07

  _hunter написав:Так и нет, вроде никакого "эффективно выполнять боевую задачу"? -- тот же "Призрак Киева" в воздушных боях это показал.

славно служил поручик киже в былые времена, радуя императора. у нас призрак воздушные бои ведет. вроде бы оф. структуры огласили, что это собирательный образ.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 04:34

Отношение к военным на рф

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 05:45

повідомило агентство Bloomberg.

Китай витратив $18,9 млрд на російські нафту, газ і вугілля за три місяці весни, що майже вдвічі перевищує суму роком раніше, свідчать останні митні дані. Індія витратила $5,1 млрд за той самий період, що більш ніж у п’ять разів перевищує суму минулого року.

Тож Росія отримала додаткові $13 млрд доходу з обох країн, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року

https://m.glavcom.ua/world/world-econom ... 58709.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 05:56

Ukrainian
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  #<1 ... 1575157615771578
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