Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лип, 2022 19:53
vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:13
vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:46
vitaliian написав:
https://vimeo.com/727488866
Точно вражеские паблики?
Investor_K
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:22
Investor_K написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/727488866
Точно вражеские паблики?
А вы послушайте
vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:47
vitaliian написав:
Реакция Медведева (Костя, сорян ссылку на врага не даю)
одобряю. Использование функции "цитата" вполне достаточно.
juristkostya
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:18
штати заразились вірусом шольца (віспа улітки )))
greenozon
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Додано: Чет 07 лип, 2022 01:07
_hunter написав:
Так и нет, вроде никакого "эффективно выполнять боевую задачу"? -- тот же "Призрак Киева" в воздушных боях это показал.
славно служил поручик киже в былые времена, радуя императора. у нас призрак воздушные бои ведет. вроде бы оф. структуры огласили, что это собирательный образ.
pilker
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Додано: Чет 07 лип, 2022 04:34
vitaliian
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Додано: Чет 07 лип, 2022 05:45
повідомило агентство Bloomberg.
Китай витратив $18,9 млрд на російські нафту, газ і вугілля за три місяці весни, що майже вдвічі перевищує суму роком раніше, свідчать останні митні дані. Індія витратила $5,1 млрд за той самий період, що більш ніж у п’ять разів перевищує суму минулого року.
Тож Росія отримала додаткові $13 млрд доходу з обох країн, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року
https://m.glavcom.ua/world/world-econom ... 58709.html
vitaliian
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Додано: Чет 07 лип, 2022 05:56
Ukrainian
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