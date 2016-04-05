vitaliian написав:wadimk написав:
Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.
Шото мне подсказывает, на зарплату 30к грн это в тылу без риска для здоровья (в условиях жопы с работой) есть конкурс и молодые там успешно побеждают.
То что повестки на блокпостах раздают, не означает что всех гребут, из моего окружения в ВСУ не попал никто.
За повестки отвечают определенные люди, у них есть план выдать N повесток в месяц, иначе отрубят голову. Вот и креативничают.
Ти там все знаєш? Іксперт з всього-всього, торгуй далі шубами і колготками.