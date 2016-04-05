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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1576157715781579
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:20

  vitaliian написав:
  wadimk написав:
  vitaliian написав:сосед 40+ спортсмен сидит без работы 3 раза ходил в военкомат, здоровый как конь, не взяли.

Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.

Шото мне подсказывает, на зарплату 30к грн это в тылу без риска для здоровья (в условиях жопы с работой) есть конкурс и молодые там успешно побеждают.

То что повестки на блокпостах раздают, не означает что всех гребут, из моего окружения в ВСУ не попал никто.

За повестки отвечают определенные люди, у них есть план выдать N повесток в месяц, иначе отрубят голову. Вот и креативничают.

Ти там все знаєш? Іксперт з всього-всього, торгуй далі шубами і колготками.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  greenozon написав:штати заразились вірусом шольца (віспа улітки )))

Есть версия что количество и качество поставляемого в Украину оружия будет зависеть от положения линии фронта. Чем западнее - тем больше. Такой себе механизм усиления противодействия по мере приближения к границам НАТО. Но это рисковая игра. РФ уже предупредила о возможных ударах тактическим ЯО по логистической инфраструктуре Польши, Словакии, Румынии.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:РФ уже предупредила о возможных ударах тактическим ЯО по логистической инфраструктуре Польши, Словакии, Румынии.

Рашка чебурашка попередила :lol:
Не боїться що в москву та ленінград може прилетіти відповідь ? Чи в рашки ПРО окуєна ? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:57

дещо про Харків :
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:РФ уже предупредила о возможных ударах тактическим ЯО по логистической инфраструктуре Польши, Словакии, Румынии.

Хто б іще нам повідомив такі трушні новини)))
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wadimk написав:Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.

це 1000%
але я думаю поки доїде з Нижніх Воріт до Ужгороду в нього вже повістки будуть вивалюватися з бардачка
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