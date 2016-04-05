|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 07 лип, 2022 07:20
vitaliian написав: wadimk написав: vitaliian написав:
сосед 40+ спортсмен сидит без работы 3 раза ходил в военкомат, здоровый как конь, не взяли.
Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.
Шото мне подсказывает, на зарплату 30к грн это в тылу без риска для здоровья (в условиях жопы с работой) есть конкурс и молодые там успешно побеждают.
То что повестки на блокпостах раздают, не означает что всех гребут, из моего окружения в ВСУ не попал никто.
За повестки отвечают определенные люди, у них есть план выдать N повесток в месяц, иначе отрубят голову. Вот и креативничают.
Ти там все знаєш? Іксперт з всього-всього, торгуй далі шубами і колготками.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22865
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 2379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 07:35
greenozon написав:
штати заразились вірусом шольца (віспа улітки )))
Есть версия что количество и качество поставляемого в Украину оружия будет зависеть от положения линии фронта. Чем западнее - тем больше. Такой себе механизм усиления противодействия по мере приближения к границам НАТО. Но это рисковая игра. РФ уже предупредила о возможных ударах тактическим ЯО по логистической инфраструктуре Польши, Словакии, Румынии.
-
crumd
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 28.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 07:43
crumd написав:
РФ уже предупредила о возможных ударах тактическим ЯО по логистической инфраструктуре Польши, Словакии, Румынии.
Рашка чебурашка попередила
Не боїться що в москву та ленінград може прилетіти відповідь ? Чи в рашки ПРО окуєна ?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10983
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 07 лип, 2022 07:57
дещо про Харків :
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 639
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:05
crumd написав:
РФ уже предупредила о возможных ударах тактическим ЯО по логистической инфраструктуре Польши, Словакии, Румынии.
Хто б іще нам повідомив такі трушні новини)))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7844
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1844 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:42
wadimk написав:
Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.
це 1000%
але я думаю поки доїде з Нижніх Воріт до Ужгороду в нього вже повістки будуть вивалюватися з бардачка
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|97860
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|456035
|
|
|1
|3216
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|