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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лип, 2022 07:57
дещо про Харків :
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:05
crumd написав:
РФ уже предупредила о возможных ударах тактическим ЯО по логистической инфраструктуре Польши, Словакии, Румынии.
Хто б іще нам повідомив такі трушні новини)))
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:42
wadimk написав:
Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.
це 1000%
але я думаю поки доїде з Нижніх Воріт до Ужгороду в нього вже повістки будуть вивалюватися з бардачка
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Letusrock
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:12
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интересные подробности про тактику, стратегию, свичблэйды и многое другое (смотреть оптимально на скорости 1,5-1,75) :
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:29
crumd написав: sequence написав:
вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт
А какая мотивация у пилотов США бомбить Вьетнам, Ирак, Сирию, Афганистан?
рабы. За деньги бомбят
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sequence
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:32
Letusrock написав:
але я думаю поки доїде з Нижніх Воріт до Ужгороду в нього вже повістки будуть вивалюватися з бардачка
З першого березня разів 10 їхдив за маршрутом Львів-Чоп. Жодної повістки. Востаннє - минулого тижня...
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sashaqbl
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:42
sashaqbl написав: Letusrock написав:
але я думаю поки доїде з Нижніх Воріт до Ужгороду в нього вже повістки будуть вивалюватися з бардачка
З першого березня разів 10 їхдив за маршрутом Львів-Чоп. Жодної повістки. Востаннє - минулого тижня...
може у вас кум воєнком.. немісцеві номера зупиняють в першу чергу
полювання почалося з 20-х чисел травня. до того часу була повна тиша
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Letusrock
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:46
Letusrock кума воєнкома точно нема. В Нижніх Воротах зупиняють кожен раз, але ні разу не вручали повістку.
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sashaqbl
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:01
sequence написав: crumd написав: sequence написав:
вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт
А какая мотивация у пилотов США бомбить Вьетнам, Ирак, Сирию, Афганистан?
рабы. За деньги бомбят
Рабство в світі скасоване 100 років тому. Почитай для загального розвитку що таке раб.
Називати військовослужбовця(навіть москальського) рабом - це дуже глупо.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:13
Пишут что Джонсон уходит. мб фейк.
Президент Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает телеканал ITV.
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vitaliian
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