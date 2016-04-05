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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1577157815791580>
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:57

дещо про Харків :
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:РФ уже предупредила о возможных ударах тактическим ЯО по логистической инфраструктуре Польши, Словакии, Румынии.

Хто б іще нам повідомив такі трушні новини)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wadimk написав:Даю наводку. Если есть автомобиль, то нужно приехать в Ужгород и запарковаться на стоянке супермаркета "Дастор". Хотя...если доедет. На блокпостах ему уже выдадут "открытку Закарпатья". Три дня - и его мечта сбылась.

це 1000%
але я думаю поки доїде з Нижніх Воріт до Ужгороду в нього вже повістки будуть вивалюватися з бардачка
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:12

.
интересные подробности про тактику, стратегию, свичблэйды и многое другое (смотреть оптимально на скорости 1,5-1,75) :
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:29

  crumd написав:
  sequence написав:вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт

А какая мотивация у пилотов США бомбить Вьетнам, Ирак, Сирию, Афганистан?

рабы. За деньги бомбят
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:але я думаю поки доїде з Нижніх Воріт до Ужгороду в нього вже повістки будуть вивалюватися з бардачка

З першого березня разів 10 їхдив за маршрутом Львів-Чоп. Жодної повістки. Востаннє - минулого тижня...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:42

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:але я думаю поки доїде з Нижніх Воріт до Ужгороду в нього вже повістки будуть вивалюватися з бардачка

З першого березня разів 10 їхдив за маршрутом Львів-Чоп. Жодної повістки. Востаннє - минулого тижня...


може у вас кум воєнком.. немісцеві номера зупиняють в першу чергу
полювання почалося з 20-х чисел травня. до того часу була повна тиша
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:46

Letusrock кума воєнкома точно нема. В Нижніх Воротах зупиняють кожен раз, але ні разу не вручали повістку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:01

  sequence написав:
  crumd написав:
  sequence написав:вопрос мотивации врага на низовом/среднем уровне не раскрыт

А какая мотивация у пилотов США бомбить Вьетнам, Ирак, Сирию, Афганистан?

рабы. За деньги бомбят

Рабство в світі скасоване 100 років тому. Почитай для загального розвитку що таке раб.
Називати військовослужбовця(навіть москальського) рабом - це дуже глупо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:13

Пишут что Джонсон уходит. мб фейк.
Президент Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает телеканал ITV.
vitaliian
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