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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1577157815791580
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:17

  vitaliian написав:Пишут что Джонсон уходит. мб фейк.
Президент Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает телеканал ITV.


печаль
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:26

Letusrock
Жаль. Вроде он до октября продолжит исполнять обязанности.
Швец сегодня говорил что ему на смену придут не менее проукраинские.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:31


Если тактическое ядерное оружие будет применено рашистами, то они сделают это с территорий Донбасса и Белоруси:
"США и Европа готовятся к большой войне с Россией"-
- Это мнение известного американского историка Юрия Фельштинского - человека, задолго до событий предсказавшего нападание на Украину и многое другое, подробно анализировавшего историю преступлений путинизма, как продолжения советской истории.

Одна из его последних книг: "От Красного Террора к Мафиозному Государству"
https://m.youtube.com/playlist?list=PLk ... b61iO-UzoH
.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 лип, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:37

  Витаха написав:Вроде он до октября продолжит исполнять обязанности.
Швец сегодня говорил что ему на смену придут не менее проукраинские.

https://www.theguardian.com/politics/li ... itics-live
vitaliian
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