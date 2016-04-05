Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:17
vitaliian написав:
Пишут что Джонсон уходит. мб фейк.
Президент Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает телеканал ITV.
печаль
Letusrock
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:26
Letusrock Жаль. Вроде он до октября продолжит исполнять обязанности. Швец сегодня говорил что ему на смену придут не менее проукраинские.
Витаха
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:31
Если тактическое ядерное оружие будет применено рашистами, то они сделают это с территорий Донбасса и Белоруси:
"США и Европа готовятся к большой войне с Россией"-
- Это мнение известного американского историка Юрия Фельштинского - человека, задолго до событий предсказавшего нападание на Украину и многое другое, подробно анализировавшего историю преступлений путинизма, как продолжения советской истории.
Одна из его последних книг:
"От Красного Террора к Мафиозному Государству" https://m.youtube.com/playlist?list=PLk ... b61iO-UzoH
.
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Чет 07 лип, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:37
Витаха написав:
Вроде он до октября продолжит исполнять обязанности.
Швец сегодня говорил что ему на смену придут не менее проукраинские.
https://www.theguardian.com/politics/li ... itics-live
vitaliian
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:57
Фурса: На самом деле ничего страшного не произойдет, даже если Борис Джонсон будет отставлен
https://uainfo.org/blognews/1657178680- ... dazhe.html
гуляйполе
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Додано: Чет 07 лип, 2022 11:09
может фурса его и заменит? в политике всё решает
личность
первого лица государства. Его отставка всегда риск смены на менее лояльного. У бритов своих проблем полно, могут существенно снизить поддержку или выбрать выжидательную позицию Шольца.
Что то давно про союз Бритов, Поляков и Украины не вспоминали. Не актуально?
vitaliian
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Додано: Чет 07 лип, 2022 11:39
vitaliian написав:
Пишут что Джонсон уходит. мб фейк.
Президент Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает телеканал ITV.
Это очень плохо. Каким бы проукраинским не был новый премьер - Украине он будет уделять меньше внимания. Без вариантов к сожалению.
airmax78
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Додано: Чет 07 лип, 2022 11:54
airmax78 написав: vitaliian написав:
Пишут что Джонсон уходит. мб фейк.
Президент Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает телеканал ITV.
Это очень плохо. Каким бы проукраинским не был новый премьер - Украине он будет уделять меньше внимания. Без вариантов к сожалению.
для нас на порядок важнее помощь США, они дают вдвое больше остальных вместе взятых
sequence
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