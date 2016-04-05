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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1577157815791580
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:54

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Пишут что Джонсон уходит. мб фейк.
Президент Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает телеканал ITV.

Это очень плохо. Каким бы проукраинским не был новый премьер - Украине он будет уделять меньше внимания. Без вариантов к сожалению.

для нас на порядок важнее помощь США, они дают вдвое больше остальных вместе взятых
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:13

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Рабство в світі скасоване 100 років тому.

Штат Миссисипи ратифицировал 13 поправку только в 2013 году. Именно это событие окончательно отменило рабство в США.

  vitaliian написав:Пишут что Джонсон уходит. мб фейк.

Мир сошел с ума!
Правительство одной из ведущих держав уходит в отставку из-за пьяной выходки одного второстепенного 3.14-2-1.
Получается, не важно, что ты делаешь, облико морале важнее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:09

  Schmit написав:

ІМХО, маячня в стилі Арестовича. Танки Т-62 вони почали використовувати ще місяць назад. І підтримки піхоти в обороні це норм техніка. Принаймні не гірша БМП-1, яка на пару років молодша. В них ще купа новіших і старіших танків, як в армії, так і на зберіганні. Крім того, вони, успішно чи не дуже, але намагаються перелаштовувати економіку на військові рейки і втихаря проводять мобілізацію. А наші херньою маються.
По артилерії - нам знищили 4 арсенали при Порошенку, і нам після цього ще вистачило на місяць повномасштабної війни. В Росії жодного великого арсеналу знищено не було.
Склади армійських корпусів - це звичайно круто, але навіть якщо наші будуть херачити всі склади поблизу фронту, це ускладнить логістику, але не більше. Не думаю, що в кацапів буде снарядний голод найближчі рік-два.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:39

  sashaqbl написав:.. А наші херньою маються.
..

не маятся. У нас производства все разрушены важнейшие. Даже ремонт импортного история небыстрая - пока довезешь до Чехии, пока отремонтируют..
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:IМХО, маячня в стилі Арестовича.

Тезис об истощении росармии штатные пропагандисты ОП мусолят с первой недели войны. Начали с Калибров, скоро перейдут к портянкам.

Вьетнамская война длилась 10 лет. Афганская - тоже 10 лет. Есть вероятность что украинская продлится не меньше.
crumd
 
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