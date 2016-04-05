для нас на порядок важнее помощь США, они дают вдвое больше остальных вместе взятых
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Додано: Чет 07 лип, 2022 11:54
для нас на порядок важнее помощь США, они дают вдвое больше остальных вместе взятых
Додано: Чет 07 лип, 2022 12:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Штат Миссисипи ратифицировал 13 поправку только в 2013 году. Именно это событие окончательно отменило рабство в США.
Мир сошел с ума!
Правительство одной из ведущих держав уходит в отставку из-за пьяной выходки одного второстепенного 3.14-2-1.
Получается, не важно, что ты делаешь, облико морале важнее.
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:09
ІМХО, маячня в стилі Арестовича. Танки Т-62 вони почали використовувати ще місяць назад. І підтримки піхоти в обороні це норм техніка. Принаймні не гірша БМП-1, яка на пару років молодша. В них ще купа новіших і старіших танків, як в армії, так і на зберіганні. Крім того, вони, успішно чи не дуже, але намагаються перелаштовувати економіку на військові рейки і втихаря проводять мобілізацію. А наші херньою маються.
По артилерії - нам знищили 4 арсенали при Порошенку, і нам після цього ще вистачило на місяць повномасштабної війни. В Росії жодного великого арсеналу знищено не було.
Склади армійських корпусів - це звичайно круто, але навіть якщо наші будуть херачити всі склади поблизу фронту, це ускладнить логістику, але не більше. Не думаю, що в кацапів буде снарядний голод найближчі рік-два.
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:39
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
таки маються. Одна історія з забороною перетинати області і кіпіш з приводу цього виник. Ні ОП, ні люди в переважній більшості воювати, на жаль, не готові...
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:53
Головний претендент на посаду Джонсона - міністр оборони Британії Воллес
Згідно з новим опитуванням членів Консервативної партії, міністр оборони Бен Воллес є явним фаворитом на перемогу в будь-якому змаганні за лідерство. Воллес перемагає всіх основних претендентів, включаючи міністра закордонних справ Ліз Трасс.
Бен Воллес, обіймаючи посаду міністра оборони в уряді Бориса Джонсона, відігравав ключову роль у британській підтримці України.
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вони(танки) вже всі окопані і ждуть на свого джавеліна. Яка там підтримка, як начнуть довбити химерами? Вистачить одного - положити кримміст і все почне сипатися.
Там теж не робокопи , никто не хотел умирать.
Додано: Чет 07 лип, 2022 14:01
А що ви пропонуєте? Ніяк не можу зрозуміти.
Руським перейти на "воєнні рейки" просто - гроші від продажу нафти перенаправити на виробництво зброї. І все. У нас таких грошей немає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 07 лип, 2022 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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