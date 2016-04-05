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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:08
sashaqbl написав:
ІМХО, маячня в стилі Арестовича. Танки Т-62 вони почали використовувати ще місяць назад. І підтримки піхоти в обороні це норм техніка. Принаймні не гірша БМП-1, яка на пару років молодша. В них ще купа новіших і старіших танків, як в армії, так і на зберіганні. Крім того, вони, успішно чи не дуже, але намагаються перелаштовувати економіку на військові рейки і втихаря проводять мобілізацію. А наші херньою маються.
По артилерії - нам знищили 4 арсенали при Порошенку, і нам після цього ще вистачило на місяць повномасштабної війни. В Росії жодного великого арсеналу знищено не було.
Склади армійських корпусів - це звичайно круто, але навіть якщо наші будуть херачити всі склади поблизу фронту, це ускладнить логістику, але не більше. Не думаю, що в кацапів буде снарядний голод найближчі рік-два.
Склади то є і техніка, на папері все красиво. Питання - в якому це все стані?
По паперах у них ще тисячі Т-72, а женуть чомусь Т-62. Напевно ті 72-ки наявні у вигляді "конструкторів". Те саме з боеприпасами, є тисячі тон прострочених іржавих боєприпасів, які так просто на фронт не поставиш, потрібно перебирати, інакше почнуть вибухати прямо у стволах. Хоча поява ракет "бумеранг" може говорити про те, що не перебирають, пхають на фронт, як є.
crumd написав: sashaqbl написав:
IМХО, маячня в стилі Арестовича.
Тезис об истощении росармии штатные пропагандисты ОП мусолят с первой недели войны. Начали с Калибров, скоро перейдут к портянкам.
Вьетнамская война длилась 10 лет. Афганская - тоже 10 лет. Есть вероятность что украинская продлится не меньше.
Зі складів 10 років у такій війні воювати не зможуть ніяк. Прийдеться ставити всю економіку на воєнні рейки.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 07 лип, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:09
Goodman написав:
вони(танки) вже всі окопані і ждуть на свого джавеліна.
на жаль, джавелін - це в першу чергу оборонна, а не наступальна зброя.
Я не всепропальщик, але поки що в нас 4 хаймарси, і їх явно на всі танки не вистачить. І потібне шапкозакидальство вкурвлює.
Ця війна з нами надовго. Треба обєктивно оцінювати ситуацію, працювати, платити податки, донатити волонтерам, якщо виникне потреба - йти воювати. А не вигадувати перемоги там, де їх нема.
Наразі задача ЗСУ - стабілізувати фронт. Поки що вона не виконана - ворог намагається наступати. Відповідно всі "наступи" - це в першу чергу якісь тактичні рухи, щоб виконати певні задачі(наприклад, вирівняти лінію фронту в певній точці, зайняти кращі позиції, відтягнути сили ворога від противника і т. д.)
Тільки після стабілізації фронту за наявності резервів можна буде думати про наступ.
А таке роздування перемог на голому місці(звільнено 2 села, але не скажу де, нам дали 500 гармат, 4 хаймарси і 100 джавелінів рознесуть всі москальскі танки, москалі вже мосінками воюють, снаряди завтра закінчаться) - воно призводить до неправильних очікувань, це по-перше, а по друге, люди, особливо на західній і центральній Україні живуть своїм життям і забувають, що у нас війна(за винятком нечастих повітряних тривог). А потім в шоці від інформації, що в нас виявляється, мобілізація, і військомати оновлюють списки резервістів...
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:16
sashaqbl написав: Goodman написав:
вони(танки) вже всі окопані і ждуть на свого джавеліна.
на жаль, джавелін - це в першу чергу оборонна, а не наступальна зброя.
Для цього є Switchblade 600. Кажуть, він дешевший, ніж ракета Джавеліна.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:40
Schmit написав:
Для цього є Switchblade 600
ви не помітили, скільки хайпу було зі свічблейдами. Але потім щось стихло. Був один чи два відосіки, де виглядало все не дуже. З того, що я чув, свічблейди показали себе не дуже. Зараз, ходять слухи, нам мають дати інші типи баражируючих боєприпасів - з Польші та Великобританії. Але вони теж не застосовувалися в бойових діях.
Schmit написав:
По паперах у них ще тисячі Т-72, а женуть чомусь Т-62.
В нас теж були "Булати", а в ООС воювали переважно старіші модифікації Т-64. Т-72 теж слабо використовувалися. Там купа питань, як до саомї техніки, так і до навченості екіпажів, чи логістики, тому треба розглядати кожен випадок окремо.
По тих Т-62, що під Херсоном - їх тільки в 12 році відправили на зберігання, і після того використовували на навчаннях у 18 році. Тому ця стара техніка у відносно непоганому стані, відповідно їх і використали.
Я сумніваюся, що більше половини російських танків реально підняти зі зберігання. Але якщо навіть третину, темпом в кількасот танків у рік - то це дуже багато.
Schmit написав:
Зі складів 10 років у такій війні воювати не зможуть ніяк. Прийдеться ставити всю економіку на воєнні рейки.
- а вони вже ставлять. Вони на днях внесли поправки в Трудовий кодекс, щоб дозволити уряду регулювати режим роботи підприємств всіх форм власності, які задіяні в обороні. І ще спростили підписання оборонних контрактів, дозволили силовикам заднім числом міняти умови контрактів і ще купу всього, що містить військовий стан. Але без назви "військовий стан". І скупають зброю і боєприпаси, де тільки можуть.
P.S. При теперішніх темпах війни їм навіть артстволів, якщо вірити повідомленням про кількість випущених боєприпасів, довше ніж на рік не вистачить. І для заміни треба випускати по кілька нових щодня. Але від того гармати стріляти не перестануть - просто точність стане ще гіршою...
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:14
Сибарит написав:
Правительство одной из ведущих держав уходит в отставку из-за пьяной выходки одного второстепенного 3.14-2-1.
Получается, не важно, что ты делаешь, облико морале важнее.
Интересно, когда наши 3.14-2-1 дойдут до такого уровня?
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