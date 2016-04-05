Додано: Чет 07 лип, 2022 14:40

Schmit написав: Для цього є Switchblade 600 Для цього є Switchblade 600

Schmit написав: По паперах у них ще тисячі Т-72, а женуть чомусь Т-62. По паперах у них ще тисячі Т-72, а женуть чомусь Т-62.

Schmit написав: Зі складів 10 років у такій війні воювати не зможуть ніяк. Прийдеться ставити всю економіку на воєнні рейки. Зі складів 10 років у такій війні воювати не зможуть ніяк. Прийдеться ставити всю економіку на воєнні рейки.

ви не помітили, скільки хайпу було зі свічблейдами. Але потім щось стихло. Був один чи два відосіки, де виглядало все не дуже. З того, що я чув, свічблейди показали себе не дуже. Зараз, ходять слухи, нам мають дати інші типи баражируючих боєприпасів - з Польші та Великобританії. Але вони теж не застосовувалися в бойових діях.В нас теж були "Булати", а в ООС воювали переважно старіші модифікації Т-64. Т-72 теж слабо використовувалися. Там купа питань, як до саомї техніки, так і до навченості екіпажів, чи логістики, тому треба розглядати кожен випадок окремо.По тих Т-62, що під Херсоном - їх тільки в 12 році відправили на зберігання, і після того використовували на навчаннях у 18 році. Тому ця стара техніка у відносно непоганому стані, відповідно їх і використали.Я сумніваюся, що більше половини російських танків реально підняти зі зберігання. Але якщо навіть третину, темпом в кількасот танків у рік - то це дуже багато.- а вони вже ставлять. Вони на днях внесли поправки в Трудовий кодекс, щоб дозволити уряду регулювати режим роботи підприємств всіх форм власності, які задіяні в обороні. І ще спростили підписання оборонних контрактів, дозволили силовикам заднім числом міняти умови контрактів і ще купу всього, що містить військовий стан. Але без назви "військовий стан". І скупають зброю і боєприпаси, де тільки можуть.P.S. При теперішніх темпах війни їм навіть артстволів, якщо вірити повідомленням про кількість випущених боєприпасів, довше ніж на рік не вистачить. І для заміни треба випускати по кілька нових щодня. Але від того гармати стріляти не перестануть - просто точність стане ще гіршою...