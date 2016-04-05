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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:09
Goodman написав:
вони(танки) вже всі окопані і ждуть на свого джавеліна.
на жаль, джавелін - це в першу чергу оборонна, а не наступальна зброя.
Я не всепропальщик, але поки що в нас 4 хаймарси, і їх явно на всі танки не вистачить. І потібне шапкозакидальство вкурвлює.
Ця війна з нами надовго. Треба обєктивно оцінювати ситуацію, працювати, платити податки, донатити волонтерам, якщо виникне потреба - йти воювати. А не вигадувати перемоги там, де їх нема.
Наразі задача ЗСУ - стабілізувати фронт. Поки що вона не виконана - ворог намагається наступати. Відповідно всі "наступи" - це в першу чергу якісь тактичні рухи, щоб виконати певні задачі(наприклад, вирівняти лінію фронту в певній точці, зайняти кращі позиції, відтягнути сили ворога від противника і т. д.)
Тільки після стабілізації фронту за наявності резервів можна буде думати про наступ.
А таке роздування перемог на голому місці(звільнено 2 села, але не скажу де, нам дали 500 гармат, 4 хаймарси і 100 джавелінів рознесуть всі москальскі танки, москалі вже мосінками воюють, снаряди завтра закінчаться) - воно призводить до неправильних очікувань, це по-перше, а по друге, люди, особливо на західній і центральній Україні живуть своїм життям і забувають, що у нас війна(за винятком нечастих повітряних тривог). А потім в шоці від інформації, що в нас виявляється, мобілізація, і військомати оновлюють списки резервістів...
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sashaqbl
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:16
sashaqbl написав: Goodman написав:
вони(танки) вже всі окопані і ждуть на свого джавеліна.
на жаль, джавелін - це в першу чергу оборонна, а не наступальна зброя.
Для цього є Switchblade 600. Кажуть, він дешевший, ніж ракета Джавеліна.
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Schmit
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:40
Schmit написав:
Для цього є Switchblade 600
ви не помітили, скільки хайпу було зі свічблейдами. Але потім щось стихло. Був один чи два відосіки, де виглядало все не дуже. З того, що я чув, свічблейди показали себе не дуже. Зараз, ходять слухи, нам мають дати інші типи баражируючих боєприпасів - з Польші та Великобританії. Але вони теж не застосовувалися в бойових діях.
Schmit написав:
По паперах у них ще тисячі Т-72, а женуть чомусь Т-62.
В нас теж були "Булати", а в ООС воювали переважно старіші модифікації Т-64. Т-72 теж слабо використовувалися. Там купа питань, як до саомї техніки, так і до навченості екіпажів, чи логістики, тому треба розглядати кожен випадок окремо.
По тих Т-62, що під Херсоном - їх тільки в 12 році відправили на зберігання, і після того використовували на навчаннях у 18 році. Тому ця стара техніка у відносно непоганому стані, відповідно їх і використали.
Я сумніваюся, що більше половини російських танків реально підняти зі зберігання. Але якщо навіть третину, темпом в кількасот танків у рік - то це дуже багато.
Schmit написав:
Зі складів 10 років у такій війні воювати не зможуть ніяк. Прийдеться ставити всю економіку на воєнні рейки.
- а вони вже ставлять. Вони на днях внесли поправки в Трудовий кодекс, щоб дозволити уряду регулювати режим роботи підприємств всіх форм власності, які задіяні в обороні. І ще спростили підписання оборонних контрактів, дозволили силовикам заднім числом міняти умови контрактів і ще купу всього, що містить військовий стан. Але без назви "військовий стан". І скупають зброю і боєприпаси, де тільки можуть.
P.S. При теперішніх темпах війни їм навіть артстволів, якщо вірити повідомленням про кількість випущених боєприпасів, довше ніж на рік не вистачить. І для заміни треба випускати по кілька нових щодня. Але від того гармати стріляти не перестануть - просто точність стане ще гіршою...
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:14
Сибарит написав:
Правительство одной из ведущих держав уходит в отставку из-за пьяной выходки одного второстепенного 3.14-2-1.
Получается, не важно, что ты делаешь, облико морале важнее.
Интересно, когда наши 3.14-2-1 дойдут до такого уровня?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:25
sashaqbl написав: Schmit написав:
Для цього є Switchblade 600
ви не помітили, скільки хайпу було зі свічблейдами. Але потім щось стихло. Був один чи два відосіки, де виглядало все не дуже. З того, що я чув, свічблейди показали себе не дуже. Зараз, ходять слухи, нам мають дати інші типи баражируючих боєприпасів - з Польші та Великобританії. Але вони теж не застосовувалися в бойових діях.
Відео було з Switchblade 300, який годиться для піхоти на відкритій місцевості або запалити бензовоз.
Switchblade 600 більший, являє собою ракету Джавелін з дальністю польоту 40 км - якраз проти бронетехніки і чомусь дешевший, ніж сама ракета Джавелін. Напевно їх мало дали, тому і відео з ними немає.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:31
greenozon написав:
штати заразились вірусом шольца (віспа улітки )))
Ленд-лиз подписан на новый банковский год.
Это, в лучшем случае с 1го октября, месяц на транспортировку, месяц на установку Декабрь- январь 2023года.
Всё, что попадает сегодня, это "подарки дедушки Мороза" из Польши, Британии, Латвии, Европы, союзников,...
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:32
Schmit написав:
Switchblade 600 більший, являє собою ракету Джавелін з дальністю польоту 40 км - якраз проти бронетехніки і чомусь дешевший, ніж сама ракета Джавелін. Напевно їх мало дали, тому і відео з ними немає.
по них теж, на жаль, хороших відгуків не було. Це далеко не аналог Джавеліна. Тому більше не дають. А наші не просять.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:38
Schmit написав: sashaqbl написав: Schmit написав:
Для цього є Switchblade 600
ви не помітили, скільки хайпу було зі свічблейдами. Але потім щось стихло. Був один чи два відосіки, де виглядало все не дуже. З того, що я чув, свічблейди показали себе не дуже. Зараз, ходять слухи, нам мають дати інші типи баражируючих боєприпасів - з Польші та Великобританії. Але вони теж не застосовувалися в бойових діях.
Відео було з Switchblade 300, який годиться для піхоти на відкритій місцевості або запалити бензовоз.
Switchblade 600 більший, являє собою ракету Джавелін з дальністю польоту 40 км - якраз проти бронетехніки і чомусь дешевший, ніж сама ракета Джавелін. Напевно їх мало дали, тому і відео з ними немає.
Наш противник имеет свою военную промышленность!
И Война, для него - это прежде всего переход на новые технологии. Что он форсирует в первую очередь, и мы уже безосновательно но фактически отставшие по сравнению с ним.
1. Станции РЭБ
2. Системы борьбы с БПЛА
3. Скорость прихода снаряда в точку запуска БПЛА сокращена до 10 секунд.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:49
Kudrjavuy написав:
3. Скорость прихода снаряда в точку запуска БПЛА сокращена до 10 секунд.
Руснява бредова пропаганда. Ще й перекручена. По-перше, Aeroscope - це не руснява РЕБ, а китайський продукт для китайських же дронів, цивільних, при чому. По-друге, русняві пропагандони говорили про 10 секунд від виявлення гармати за допомогою БПЛА до її обстрілу. Але це якийсь ідеальний випадок. В житті таких не буває, часу проходить набагато більше, і Успіх це підтвердить, як зайде в чат.
А судячи з вибухів на складах, зі Зміїного і багатьох інших випадків, РЕБ їхня так собі працює. Як і ППО. Тому це війна артилерії в першу чергу.
Kudrjavuy написав:
И Война, для него - это прежде всего переход на новые технологии.
- наразі війна - це про*обування старої техніки і ремонт ще старішої. І руснява пропаганда сама кричить, шо нафіга нам нове, якщо старе добре працює.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Чет 07 лип, 2022 15:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:52
Schmit написав: sashaqbl написав: Schmit написав:
Для цього є Switchblade 600
ви не помітили, скільки хайпу було зі свічблейдами. Але потім щось стихло. Був один чи два відосіки, де виглядало все не дуже. З того, що я чув, свічблейди показали себе не дуже. Зараз, ходять слухи, нам мають дати інші типи баражируючих боєприпасів - з Польші та Великобританії. Але вони теж не застосовувалися в бойових діях.
Відео було з Switchblade 300, який годиться для піхоти на відкритій місцевості або запалити бензовоз.
Switchblade 600 більший, являє собою ракету Джавелін з дальністю польоту 40 км - якраз проти бронетехніки і чомусь дешевший, ніж сама ракета Джавелін. Напевно їх мало дали, тому і відео з ними немає.
вроде 600х вообще не давали.
интересные подробности про тактику, стратегию, свичблэйды и многое другое (смотреть оптимально на скорости 1,5-1,75) :
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