RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1579158015811582
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:56

Москалі почали мобілізувати жителів окупованих Сєвєродонецька і Лисичанська – Гайдай
Ну от, те, про що попереджав.
Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру України, незадіяний мобрезерв окупованих регіонів стає мобрезервом ворога.
Schmit
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру
а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід


не за них а в першу чергу за себе
Letusrock
 
Повідомлень: 66
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1579158015811582
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1083)
07.07.2022 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.