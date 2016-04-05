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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:56
Москалі почали мобілізувати жителів окупованих Сєвєродонецька і Лисичанська – Гайдай
Ну от, те, про що попереджав.
Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру України, незадіяний мобрезерв окупованих регіонів стає мобрезервом ворога.
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Schmit
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Додано: Чет 07 лип, 2022 16:32
Schmit написав:
Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру
а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід.
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sashaqbl
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Додано: Чет 07 лип, 2022 16:38
sashaqbl написав:
а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід
не за них а в першу чергу за себе
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Letusrock
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