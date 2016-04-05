Додано: Чет 07 лип, 2022 17:04

sashaqbl написав: Schmit написав:

ІМХО, маячня в стилі Арестовича. Танки Т-62 вони почали використовувати ще місяць назад. І підтримки піхоти в обороні це норм техніка. Принаймні не гірша БМП-1, яка на пару років молодша. В них ще купа новіших і старіших танків, як в армії, так і на зберіганні. Крім того, вони, успішно чи не дуже, але намагаються перелаштовувати економіку на військові рейки і втихаря проводять мобілізацію. А наші херньою маються.

По артилерії - нам знищили 4 арсенали при Порошенку, і нам після цього ще вистачило на місяць повномасштабної війни. В Росії жодного великого арсеналу знищено не було.

Склади армійських корпусів - це звичайно круто, але навіть якщо наші будуть херачити всі склади поблизу фронту, це ускладнить логістику, але не більше. Не думаю, що в кацапів буде снарядний голод найближчі рік-два. ІМХО, маячня в стилі Арестовича. Танки Т-62 вони почали використовувати ще місяць назад. І підтримки піхоти в обороні це норм техніка. Принаймні не гірша БМП-1, яка на пару років молодша. В них ще купа новіших і старіших танків, як в армії, так і на зберіганні. Крім того, вони, успішно чи не дуже, але намагаються перелаштовувати економіку на військові рейки і втихаря проводять мобілізацію. А наші херньою маються.По артилерії - нам знищили 4 арсенали при Порошенку, і нам після цього ще вистачило на місяць повномасштабної війни. В Росії жодного великого арсеналу знищено не було.Склади армійських корпусів - це звичайно круто, але навіть якщо наші будуть херачити всі склади поблизу фронту, це ускладнить логістику, але не більше. Не думаю, що в кацапів буде снарядний голод найближчі рік-два.

Ну а якщо розповідати реально - що там зброї ще складів і складів - але така , що попаде куди попаде - народ буде шугатися набагато більше . По їх території ніхто не б"є - і не збирається - то які у них проблеми в загальному ? Будуть потихеньку клепати нове-старе - яке дешево і сердито . Як хтось казав - стволи міняти - ну не будуть міняти , стрілятимуть приблизно ... Нам то від цього не легше .А у нас по "Артему" все намагаються влучити . А де і скільки заводів по озброєнню у нас реально працюють ? Запаси ракет на своє - типу Стугни чи Нептуна ? А зрадники , які про все сповіщають при цьому ? Треба якось економіку переводити на потреби війни , але поки щось такого не дуже видно ...