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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1580158115821583>
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:56

Москалі почали мобілізувати жителів окупованих Сєвєродонецька і Лисичанська – Гайдай
Ну от, те, про що попереджав.
Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру України, незадіяний мобрезерв окупованих регіонів стає мобрезервом ворога.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру
а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід


не за них а в першу чергу за себе
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:56

Я не волшебник, я только учусь (с)

  sashaqbl написав:Я не всепропальщик, але поки що в нас 4 хаймарси...


В Україні працюють 9 установок HIMARS та аналогічних систем від США і союзників – Данілов. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7142758/

  sashaqbl написав: Ця війна з нами надовго. Треба ... якщо виникне потреба - йти воювати. Наразі задача ЗСУ - стабілізувати фронт... А потім в шоці від інформації, що в нас виявляється, мобілізація, і військомати оновлюють списки резервістів...


No comments :mrgreen:

  sashaqbl написав: А таке роздування перемог на голому місці(звільнено 2 села, але не скажу де, ...)


Взагалі то там був вказаний конкретний напрямок «де», але вам чомусь захотілося перекрутити той пост.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:59

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру
а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід.

До чого тут хоче/не хоче? Незастосований мобрезерв сходу опиняється у руках ворога і якщо ця війна на роки (як дехто вважає), то так розкидатись мобрезервом не раціонально.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Взагалі то там був вказаний конкретний напрямок «де», але вам чомусь захотілося перекрутити той пост.
я не перекручував конкретно той Ваш пост, просто спробував зібрати в купу все те, що тут транслююють, в тому числі й Ви.
Можливо особисто Вам зручніше слухати всяких Арестовичів. Але як на мене дорослим людям краще обєктивно оцінювати інформацію.

P.S. Просто коли Ви пишете про два звільнені села, а їх назв за місяць так і не зявилося, то або це була не зовсім достовірна інформація, або їх потім втратили. А якщо читати конкрет но ваші повідомлення, то ми тільки наступаємо. На жаль, це не зовсім так.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 07 лип, 2022 17:39, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:04

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:

ІМХО, маячня в стилі Арестовича. Танки Т-62 вони почали використовувати ще місяць назад. І підтримки піхоти в обороні це норм техніка. Принаймні не гірша БМП-1, яка на пару років молодша. В них ще купа новіших і старіших танків, як в армії, так і на зберіганні. Крім того, вони, успішно чи не дуже, але намагаються перелаштовувати економіку на військові рейки і втихаря проводять мобілізацію. А наші херньою маються.
По артилерії - нам знищили 4 арсенали при Порошенку, і нам після цього ще вистачило на місяць повномасштабної війни. В Росії жодного великого арсеналу знищено не було.
Склади армійських корпусів - це звичайно круто, але навіть якщо наші будуть херачити всі склади поблизу фронту, це ускладнить логістику, але не більше. Не думаю, що в кацапів буде снарядний голод найближчі рік-два.

Ну а якщо розповідати реально - що там зброї ще складів і складів - але така , що попаде куди попаде - народ буде шугатися набагато більше . По їх території ніхто не б"є - і не збирається - то які у них проблеми в загальному ? Будуть потихеньку клепати нове-старе - яке дешево і сердито . Як хтось казав - стволи міняти - ну не будуть міняти , стрілятимуть приблизно ... Нам то від цього не легше .
А у нас по "Артему" все намагаються влучити . А де і скільки заводів по озброєнню у нас реально працюють ? Запаси ракет на своє - типу Стугни чи Нептуна ? А зрадники , які про все сповіщають при цьому ? Треба якось економіку переводити на потреби війни , але поки щось такого не дуже видно ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:09

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру
а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід.

До чого тут хоче/не хоче? Незастосований мобрезерв сходу опиняється у руках ворога і якщо ця війна на роки (як дехто вважає), то так розкидатись мобрезервом не раціонально.

"Гарматне м"ясо" ? Реальний резерв - навчений і мотивований . У нас он з ТРО бувають проблеми - бо не дуже навчені ... А для кількості - треба все-таки більше мобілізовувати та навчати для майбутнього - але схоже з цим зараз проблеми , бо немає де це робити нормально і в великих кількостях ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:10

  sashaqbl написав:
  fler написав:Взагалі то там був вказаний конкретний напрямок «де», але вам чомусь захотілося перекрутити той пост.
я не перекручував конкретно той Ваш пост, просто спробував зібрати в купу все те, що тут транслююють, в тому числі й Ви.
Можливо особисто Вам зручніше слухати всяких Арестовичів. Але як на мене дорослим людям краще обєктивно оцінювати інформацію.


якщо ви дуже-дуже обєктивно оцінили всю доступну інформацію,
то ви вже десь в окопах (чи на курсах керування HIMARS)

Я песней, как ветром, наполню страну
О том, как товарищ пошел на войну(c)

мабудь це не про вас, тоді краще слухайте Арестовіча і піддівайте сумніву кожне слово,
а ще краще припиніть скиглити
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:14

prodigy я не скиглю, я просто намагаюся дивитися правді в очі, а не слухати солодкі казочки від зелених.
Ні, я не в окопах, але трохи волонтерю, і ситуацію принаймні в кількох підрозділах, знаю від людей, які безпосередньо в окопах.

P.S. Якщо Вам легше вірити, що за 2-3 тижні все скінчиться, а через 2-3 тижні знову по колу, то повірте, ви виснажитесь набагато швидше, ніж ті, хто налашитований грати вдовгу.
sashaqbl
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