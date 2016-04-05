Ну от, те, про що попереджав.
Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру України, незадіяний мобрезерв окупованих регіонів стає мобрезервом ворога.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:56
Ну от, те, про що попереджав.
Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру України, незадіяний мобрезерв окупованих регіонів стає мобрезервом ворога.
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:56
Я не волшебник, я только учусь (с)
В Україні працюють 9 установок HIMARS та аналогічних систем від США і союзників – Данілов.
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Взагалі то там був вказаний конкретний напрямок «де», але вам чомусь захотілося перекрутити той пост.
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:59
До чого тут хоче/не хоче? Незастосований мобрезерв сходу опиняється у руках ворога і якщо ця війна на роки (як дехто вважає), то так розкидатись мобрезервом не раціонально.
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я не перекручував конкретно той Ваш пост, просто спробував зібрати в купу все те, що тут транслююють, в тому числі й Ви.
Можливо особисто Вам зручніше слухати всяких Арестовичів. Але як на мене дорослим людям краще обєктивно оцінювати інформацію.
P.S. Просто коли Ви пишете про два звільнені села, а їх назв за місяць так і не зявилося, то або це була не зовсім достовірна інформація, або їх потім втратили. А якщо читати конкрет но ваші повідомлення, то ми тільки наступаємо. На жаль, це не зовсім так.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 07 лип, 2022 17:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:04
Ну а якщо розповідати реально - що там зброї ще складів і складів - але така , що попаде куди попаде - народ буде шугатися набагато більше . По їх території ніхто не б"є - і не збирається - то які у них проблеми в загальному ? Будуть потихеньку клепати нове-старе - яке дешево і сердито . Як хтось казав - стволи міняти - ну не будуть міняти , стрілятимуть приблизно ... Нам то від цього не легше .
А у нас по "Артему" все намагаються влучити . А де і скільки заводів по озброєнню у нас реально працюють ? Запаси ракет на своє - типу Стугни чи Нептуна ? А зрадники , які про все сповіщають при цьому ? Треба якось економіку переводити на потреби війни , але поки щось такого не дуже видно ...
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:09
"Гарматне м"ясо" ? Реальний резерв - навчений і мотивований . У нас он з ТРО бувають проблеми - бо не дуже навчені ... А для кількості - треба все-таки більше мобілізовувати та навчати для майбутнього - але схоже з цим зараз проблеми , бо немає де це робити нормально і в великих кількостях ...
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:10
якщо ви дуже-дуже обєктивно оцінили всю доступну інформацію,
то ви вже десь в окопах (чи на курсах керування HIMARS)
Я песней, как ветром, наполню страну
О том, как товарищ пошел на войну(c)
мабудь це не про вас, тоді краще слухайте Арестовіча і піддівайте сумніву кожне слово,
а ще краще припиніть скиглити
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:14
prodigy я не скиглю, я просто намагаюся дивитися правді в очі, а не слухати солодкі казочки від зелених.
Ні, я не в окопах, але трохи волонтерю, і ситуацію принаймні в кількох підрозділах, знаю від людей, які безпосередньо в окопах.
P.S. Якщо Вам легше вірити, що за 2-3 тижні все скінчиться, а через 2-3 тижні знову по колу, то повірте, ви виснажитесь набагато швидше, ніж ті, хто налашитований грати вдовгу.
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