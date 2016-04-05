fler написав:Взагалі то там був вказаний конкретний напрямок «де»...
я просто спробував зібрати в купу все те, що тут транслююють, в тому числі й Ви. Можливо особисто Вам зручніше слухати всяких Арестовичів.
Арестовича я послухала аж один раз. Якийсь він нудотно солодкий і в мене особисто не викликає довіри, від слова зовсім. Інша справа – вісті з полів. Регулярно отримую по напрямках Харків, Мико, Херсон. Плюс іноді прилітає від ВР, ОП, КМУ. Напр., один мій друг, що був на конференції в Лугано, запропонував зустрітися в Києві на цих вихідних. Отже, очікую на певний інсайд з перших вуст
sashaqbl написав:Але як на мене дорослим людям краще обєктивно оцінювати інформацію.
Для цього є Генштаб. Я не збираюся оцінювати те, у чому я не фахівець.
sashaqbl написав:P.S. Просто коли Ви пишете про два звільнені села, а їх назв за місяць так і не зявилося, то або це була не зовсім достовірна інформація, або їх потім втратили.
Який місяць? Я написала пост 5 липня, через два дні від звільнення.
sashaqbl написав:А якщо читати конкрет но ваші повідомлення, то ми тільки наступаємо. На жаль, це не зовсім так.
Про наші втрати тут і без мене достатньо пишуть, навіщо дублювати?
Блукає інфо, що японці й самі в найближчі часи створять собі ядерну зброю. __________________________________ російська армія виснажується в боях проти українських захисників. Тож влада росії вирішила взяти паузу в бояхросійське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України, повідомляє ВВС в телеграм
detroytred написав:російська армія виснажується в боях проти українських захисників. Тож влада росії вирішила взяти паузу в бояхросійське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України, повідомляє ВВС в телеграм
Ты опять росс.пропаганду сюда тянешь, прикрываясь BBC BBC лишь повторила новость от рашистов, как новостную ленту А рашистам верить нельзя, они и в Украину не вторгались, с их слов
"Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады", — сообщили в Генштабе