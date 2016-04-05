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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1581158215831584>
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що ви на бідного Арестовича нападаєте ...
До речі - якось він вже сказав , що ця війна надовго - 2.5 роки в загальному ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:46

Puente
Я памятаю він ще на початку війни говорив що ще два-три тижні і в них закінчаться ракети.
uakozer
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:49

  Puente написав:Що ви на бідного Арестовича нападаєте ...
До речі - якось він вже сказав , що ця війна надовго - 2.5 роки в загальному ...

Взагалі-то, якщо хтось не помітив, то у нас війна вже 8 років
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 18:27

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Поки воєнкоми з подвійним завзяттям роздають повістки по заходу і центру
а захід і центр сильно хоче, щоб за них воював схід.

к вашему сведению воюют все на востоке и центр и запад и юг и восток
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 18:31

  sashaqbl написав:
  fler написав:Взагалі то там був вказаний конкретний напрямок «де»...
я просто спробував зібрати в купу все те, що тут транслююють, в тому числі й Ви.
Можливо особисто Вам зручніше слухати всяких Арестовичів.


Арестовича я послухала аж один раз. Якийсь він нудотно солодкий і в мене особисто не викликає довіри, від слова зовсім. Інша справа – вісті з полів. Регулярно отримую по напрямках Харків, Мико, Херсон. Плюс іноді прилітає від ВР, ОП, КМУ. Напр., один мій друг, що був на конференції в Лугано, запропонував зустрітися в Києві на цих вихідних. Отже, очікую на певний інсайд з перших вуст 8)

  sashaqbl написав:Але як на мене дорослим людям краще обєктивно оцінювати інформацію.


Для цього є Генштаб. Я не збираюся оцінювати те, у чому я не фахівець.

  sashaqbl написав:P.S. Просто коли Ви пишете про два звільнені села, а їх назв за місяць так і не зявилося, то або це була не зовсім достовірна інформація, або їх потім втратили.


Який місяць? :shock: Я написала пост 5 липня, через два дні від звільнення.

  sashaqbl написав:А якщо читати конкрет но ваші повідомлення, то ми тільки наступаємо. На жаль, це не зовсім так.


Про наші втрати тут і без мене достатньо пишуть, навіщо дублювати?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 18:37

Японці швидко збагнули

В рамках «взаємного стримування» Японія ймовірно отримає ядерну зброю. Таке припущення зробив Рекс Тіллерсон в інтерв'ю виданню Independent Review Journal, передає «РБК-Україна».
https://www.volyn.com.ua/news/71717-v-y ... broya.html

Блукає інфо, що японці й самі в найближчі часи створять собі ядерну зброю.
__________________________________
російська армія виснажується в боях проти українських захисників. Тож влада росії вирішила взяти паузу в бояхросійське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України, повідомляє ВВС в телеграм

Таке рішення аргументують необхідністю в підрозділах російських окупантів здійснити «поповнення бойових можливостей».
https://www.volyn.com.ua/news/220017-ro ... u-v-boiakh
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:02

  detroytred написав:російська армія виснажується в боях проти українських захисників. Тож влада росії вирішила взяти паузу в бояхросійське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України, повідомляє ВВС в телеграм

Ты опять росс.пропаганду сюда тянешь, прикрываясь BBC
BBC лишь повторила новость от рашистов, как новостную ленту
А рашистам верить нельзя, они и в Украину не вторгались, с их слов

Не будет паузы, будут продолжать пушечным мясом закидывать + ракетные обстрелы
Оккупанты проводят ротацию и пытаются отправить на фронт немотивированные подразделения
"Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады", — сообщили в Генштабе

В Харькове прогремела серия взрывов, есть пострадавшие (фото, видео)
Вечером в четверг, 7 июля, в Харькове слышали целую серию взрывов

Оккупанты нанесли авиаракетный удар по центру Краматорска, есть погибшие (фото)
Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по центральной части Краматорска, есть жертвы.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:41

  detroytred написав:Тож влада росії вирішила взяти паузу в боях

Вражеские войска круглосуточно обстреливают Авдеевку (фото)
Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз: сейчас известно об одном погибшем и двух раненых.

https://ibb.co/NxLFdXJ
А вот теперь ты, detroytred, начинаешь извинятся за все свои слова и начинаешь извинятся перед всеми, к кому доколупывался
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 07 лип, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:44

Карта крупных пожаров наса за 24 часа пауза говорите?

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Кстати всем homo sapiens доступно. По ссылке. Выбирайте дату и период

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ma ... .6,47.0,6z

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  uakozer написав:Я памятаю він ще на початку війни говорив що ще два-три тижні і в них закінчаться ракети.

Названо кількість старих ракет, які залишилися на озброєнні у Росії — Forbes
На початку російського вторгнення до України на озброєнні у РФ було близько 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). На початку липня у них могло залишитися 2-3 тисячі одиниць.
Про це повідомило видання Forbes.
Майже половина з 7 тисяч ракет були невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплекси “Точка-У”. На першому етапі війни РФ застосовувала “Калібри” та ракетні комплекси “Іскандер”. Рідше використовувалися Х-101 та заявлялося про застосування останньої розробки – Х-47 “Кинжал”.
Москва не планувала затяжну війну, тому активно використовувала ці ракети. Їхній запас сягав до трьох тисяч одиниць. У травні з’явилася інформація, що Міноборони РФ шукає ракети у Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах.
Також у травні стало відомо про перші запуски радянських ракет Х-59 та “Точки-У”, хоча останню офіційно знято з озброєння. Видання пише, що окупанти використали по Україні близько 3 тисяч ракет, тому, ймовірно, ракет “Калібр” та “Іскандер” залишилося небагато.
Якщо у російський військових справді закінчуються Х-101, “Калібри” та “Іскандери”, то з дальністю понад 500 км залишаються лише старі Х-55 та Х-22. Останніх залишилося більше як 2 тисячі. Цього запасу може вистачати на кілька місяців бомбардувань. Проте їхня неточність може призвести до суттєвих руйнувань.
Василь-Рівне
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