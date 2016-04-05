Що ви на бідного Арестовича нападаєте ...
До речі - якось він вже сказав , що ця війна надовго - 2.5 роки в загальному ...
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що ви на бідного Арестовича нападаєте ...
До речі - якось він вже сказав , що ця війна надовго - 2.5 роки в загальному ...
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:46
Puente
Я памятаю він ще на початку війни говорив що ще два-три тижні і в них закінчаться ракети.
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:49
Додано: Чет 07 лип, 2022 18:27
Додано: Чет 07 лип, 2022 18:31
Арестовича я послухала аж один раз. Якийсь він нудотно солодкий і в мене особисто не викликає довіри, від слова зовсім. Інша справа – вісті з полів. Регулярно отримую по напрямках Харків, Мико, Херсон. Плюс іноді прилітає від ВР, ОП, КМУ. Напр., один мій друг, що був на конференції в Лугано, запропонував зустрітися в Києві на цих вихідних. Отже, очікую на певний інсайд з перших вуст
Для цього є Генштаб. Я не збираюся оцінювати те, у чому я не фахівець.
Який місяць? Я написала пост 5 липня, через два дні від звільнення.
Про наші втрати тут і без мене достатньо пишуть, навіщо дублювати?
Додано: Чет 07 лип, 2022 18:37
Японці швидко збагнули
В рамках «взаємного стримування» Японія ймовірно отримає ядерну зброю. Таке припущення зробив Рекс Тіллерсон в інтерв'ю виданню Independent Review Journal, передає «РБК-Україна».
Блукає інфо, що японці й самі в найближчі часи створять собі ядерну зброю.
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російська армія виснажується в боях проти українських захисників. Тож влада росії вирішила взяти паузу в бояхросійське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України, повідомляє ВВС в телеграм
Таке рішення аргументують необхідністю в підрозділах російських окупантів здійснити «поповнення бойових можливостей».
Додано: Чет 07 лип, 2022 19:02
Ты опять росс.пропаганду сюда тянешь, прикрываясь BBC
BBC лишь повторила новость от рашистов, как новостную ленту
А рашистам верить нельзя, они и в Украину не вторгались, с их слов
Не будет паузы, будут продолжать пушечным мясом закидывать + ракетные обстрелы
Додано: Чет 07 лип, 2022 19:41
А вот теперь ты, detroytred, начинаешь извинятся за все свои слова и начинаешь извинятся перед всеми, к кому доколупывался
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 07 лип, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лип, 2022 19:44
Карта крупных пожаров наса за 24 часа пауза говорите?
Кстати всем homo sapiens доступно. По ссылке. Выбирайте дату и период
Додано: Чет 07 лип, 2022 20:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Названо кількість старих ракет, які залишилися на озброєнні у Росії — Forbes
На початку російського вторгнення до України на озброєнні у РФ було близько 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). На початку липня у них могло залишитися 2-3 тисячі одиниць.
Про це повідомило видання Forbes.
Майже половина з 7 тисяч ракет були невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплекси “Точка-У”. На першому етапі війни РФ застосовувала “Калібри” та ракетні комплекси “Іскандер”. Рідше використовувалися Х-101 та заявлялося про застосування останньої розробки – Х-47 “Кинжал”.
Москва не планувала затяжну війну, тому активно використовувала ці ракети. Їхній запас сягав до трьох тисяч одиниць. У травні з’явилася інформація, що Міноборони РФ шукає ракети у Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах.
Також у травні стало відомо про перші запуски радянських ракет Х-59 та “Точки-У”, хоча останню офіційно знято з озброєння. Видання пише, що окупанти використали по Україні близько 3 тисяч ракет, тому, ймовірно, ракет “Калібр” та “Іскандер” залишилося небагато.
Якщо у російський військових справді закінчуються Х-101, “Калібри” та “Іскандери”, то з дальністю понад 500 км залишаються лише старі Х-55 та Х-22. Останніх залишилося більше як 2 тисячі. Цього запасу може вистачати на кілька місяців бомбардувань. Проте їхня неточність може призвести до суттєвих руйнувань.
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