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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1581158215831584
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин: Мы всерьез еще ничего не начинали
Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали

Удивительно, что detroytred начал запускать эту парадигму, ещё до выступления Путина
Совпадение ? Да не верю я в такие совпадения

Как и в то, что РФ будет "брать паузу"
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:54

  Василь-Рівне написав: На початку російського вторгнення до України на озброєнні у РФ було близько 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). На початку липня у них могло залишитися 2-3 тисячі одиниць.
Про це повідомило видання Forbes.
Майже половина з 7 тисяч ракет були невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплекси “Точка-У”.
Якщо у російський військових справді закінчуються Х-101, “Калібри” та “Іскандери”, то з дальністю понад 500 км залишаються лише старі Х-55 та Х-22. Останніх залишилося більше як 2 тисячі. Цього запасу може вистачати на кілька місяців бомбардувань.
Так от 2 т., а не 20 т., як тут деякі неодноразово безпідставно запевняли
Visky
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