Василь-Рівне написав: На початку російського вторгнення до України на озброєнні у РФ було близько 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). На початку липня у них могло залишитися 2-3 тисячі одиниць. Про це повідомило видання Forbes. Майже половина з 7 тисяч ракет були невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплекси “Точка-У”. Якщо у російський військових справді закінчуються Х-101, “Калібри” та “Іскандери”, то з дальністю понад 500 км залишаються лише старі Х-55 та Х-22. Останніх залишилося більше як 2 тисячі. Цього запасу може вистачати на кілька місяців бомбардувань.
Так от 2 т., а не 20 т., як тут деякі неодноразово безпідставно запевняли