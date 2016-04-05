Додано: Чет 07 лип, 2022 21:42

pesikot написав: Путин: Мы всерьез еще ничего не начинали

Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали

Удивительно, что detroytred начал запускать эту парадигму, ещё до выступления Путина

Совпадение ? Да не верю я в такие совпадения



Как и в то, что РФ будет "брать паузу" Удивительно, чтоначал запускать эту парадигму, ещё до выступления ПутинаСовпадение ? Да не верю я в такие совпаденияКак и в то, что РФ будет "брать паузу"

Молодець, що не віриш. Впевнено так.Залишилось тільки перевірити та заробити.Або! Все ж таки навчу тебе голослівно з отакими клівітницькими (або брехливими) заявами стосовно тяжких злочинів не розкидатися. Не брехати.Тобі знижка! У зв'язку з війною, скрутним становищем лише 1000 долл. і перевіряємо в СБУ твою впевнену брехню про невіру в співпадіння.Не очкуй, чепушило. Я до тебе під'їду, в твоєму ж СБУ й перевіримо.Знов вп'яте зілл'єшся?А потім знов вистрибнеш з впевненістю у брехні...Тому вкотре тобі визначаю, що так вести себе тупо, брехливо, упорото може тільки орк.От чесно -- я би з сорому згорів, якщо б мене отак постійно, як тебе, макали й макали...А ти, як оті в Чорнобаївці знов і знов.Як отой кисильов з голослівною наявною брехнею. Ще й тупою. Знов і знов.Це тільки їм, оркам, нема різниці ще раз збрехати, обтікти, відгребти та тощо. Один раз більше, один раз менше .... для них!вже!нема!різниці! Вони вже нижче плінтуса опустилися...Отак і ти.Ти тільки не зникай, а хоча б дай відповідь чому очкуєш спробувати навчитися не брехати (через перевірку зі ставкою еквіваленту - 1 тис. долл.).Ти ж так впевнено!!! завжди брешеш)) Навіть по питанюю дуже важких злочинів.Просто поясни, що там в тебе в башці. Отакого брехуна. Дійсно цікаво. Бо в кисильових взнати немає можливості. Хоча з ним-то зрозуміло (на роботі, за гроші, може ще ідею).А ти чому?Невже просто тупий і все.