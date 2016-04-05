Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали
Удивительно, что detroytred начал запускать эту парадигму, ещё до выступления Путина
Совпадение ? Да не верю я в такие совпадения
Как и в то, что РФ будет "брать паузу"
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Удивительно, что detroytred начал запускать эту парадигму, ещё до выступления Путина
Совпадение ? Да не верю я в такие совпадения
Как и в то, что РФ будет "брать паузу"
Додано: Чет 07 лип, 2022 20:54
Так от 2 т., а не 20 т., як тут деякі неодноразово безпідставно запевняли
Додано: Чет 07 лип, 2022 21:34
О!
Як Чорнобаївка-надцять від тупого орка.
Ти знов відсидівся після макання та знов вискочив з тупою нападкою.
Зформулюй чітко за що мені вибачатися-то?
А то знов від тебе, як завжди, зі стелі претензія або брехня. Тупеньке.
Що ВВС, що волинь.ком.уа, що я надали цю інформацію не як, факт паузи від рашки, а як інформацію про заяву рашки. Що рашка заявила оце.
І тільки в тупого орка, як ти, могло виникнути навіть припущення, що як наче правду про припинення бойових дій.
Зрозумій, що інфо розрахована на розумних людей. ВВС, український ресурс волинь.сомуа та і я орієнтуються не таких, як ти.
Ну а стосовно вибухів та ракетних ударів -- навіщо мені посилання з інету, якщо зловоння від збитих сьогодні ракет в таку спеку тільки но зникло, а серії вибухів чути постійно.
Клоун, в тебе хоч когось з родичів вбило?... Отими обстрілами.
От коли вб'ють, от тоді й будеш щось мявкати. Хоч якесь право набудеш єрєпеніться.
А поки обтікай вчергове. Як і завжди.
Додано: Чет 07 лип, 2022 21:42
Молодець, що не віриш. Впевнено так.
Залишилось тільки перевірити та заробити.
Або! Все ж таки навчу тебе голослівно з отакими клівітницькими (або брехливими) заявами стосовно тяжких злочинів не розкидатися. Не брехати.
Тобі знижка! У зв'язку з війною, скрутним становищем лише 1000 долл. і перевіряємо в СБУ твою впевнену брехню про невіру в співпадіння.
Не очкуй, чепушило. Я до тебе під'їду, в твоєму ж СБУ й перевіримо.
Знов вп'яте зілл'єшся?
А потім знов вистрибнеш з впевненістю у брехні...
Тому вкотре тобі визначаю, що так вести себе тупо, брехливо, упорото може тільки орк.
От чесно -- я би з сорому згорів, якщо б мене отак постійно, як тебе, макали й макали...
А ти, як оті в Чорнобаївці знов і знов.
Як отой кисильов з голослівною наявною брехнею. Ще й тупою. Знов і знов.
Це тільки їм, оркам, нема різниці ще раз збрехати, обтікти, відгребти та тощо. Один раз більше, один раз менше .... для них!вже!нема!різниці! Вони вже нижче плінтуса опустилися...
Отак і ти.
Ти тільки не зникай, а хоча б дай відповідь чому очкуєш спробувати навчитися не брехати (через перевірку зі ставкою еквіваленту - 1 тис. долл.).
Ти ж так впевнено!!! завжди брешеш)) Навіть по питанюю дуже важких злочинів.
Просто поясни, що там в тебе в башці. Отакого брехуна. Дійсно цікаво. Бо в кисильових взнати немає можливості. Хоча з ним-то зрозуміло (на роботі, за гроші, може ще ідею).
А ти чому?
Невже просто тупий і все.
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