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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1581158215831584
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин: Мы всерьез еще ничего не начинали
Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали

Удивительно, что detroytred начал запускать эту парадигму, ещё до выступления Путина
Совпадение ? Да не верю я в такие совпадения

Как и в то, что РФ будет "брать паузу"
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:54

  Василь-Рівне написав: На початку російського вторгнення до України на озброєнні у РФ було близько 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). На початку липня у них могло залишитися 2-3 тисячі одиниць.
Про це повідомило видання Forbes.
Майже половина з 7 тисяч ракет були невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплекси “Точка-У”.
Якщо у російський військових справді закінчуються Х-101, “Калібри” та “Іскандери”, то з дальністю понад 500 км залишаються лише старі Х-55 та Х-22. Останніх залишилося більше як 2 тисячі. Цього запасу може вистачати на кілька місяців бомбардувань.
Так от 2 т., а не 20 т., як тут деякі неодноразово безпідставно запевняли
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 21:34

  pesikot написав:
  detroytred написав:Тож влада росії вирішила взяти паузу в боях

Вражеские войска круглосуточно обстреливают Авдеевку (фото)
Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз: сейчас известно об одном погибшем и двух раненых.

https://ibb.co/NxLFdXJ
А вот теперь ты, detroytred, начинаешь извинятся за все свои слова и начинаешь извинятся перед всеми, к кому доколупывался

О!
Як Чорнобаївка-надцять від тупого орка.

Ти знов відсидівся після макання та знов вискочив з тупою нападкою.
Зформулюй чітко за що мені вибачатися-то?
А то знов від тебе, як завжди, зі стелі претензія або брехня. Тупеньке.

Що ВВС, що волинь.ком.уа, що я надали цю інформацію не як, факт паузи від рашки, а як інформацію про заяву рашки. Що рашка заявила оце.

І тільки в тупого орка, як ти, могло виникнути навіть припущення, що як наче правду про припинення бойових дій.
Зрозумій, що інфо розрахована на розумних людей. ВВС, український ресурс волинь.сомуа та і я орієнтуються не таких, як ти.

Ну а стосовно вибухів та ракетних ударів -- навіщо мені посилання з інету, якщо зловоння від збитих сьогодні ракет в таку спеку тільки но зникло, а серії вибухів чути постійно.

Клоун, в тебе хоч когось з родичів вбило?... Отими обстрілами.
От коли вб'ють, от тоді й будеш щось мявкати. Хоч якесь право набудеш єрєпеніться.
А поки обтікай вчергове. Як і завжди.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 21:42

  pesikot написав:Путин: Мы всерьез еще ничего не начинали
Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали

Удивительно, что detroytred начал запускать эту парадигму, ещё до выступления Путина
Совпадение ? Да не верю я в такие совпадения

Как и в то, что РФ будет "брать паузу"

Молодець, що не віриш. Впевнено так.
Залишилось тільки перевірити та заробити.
Або! Все ж таки навчу тебе голослівно з отакими клівітницькими (або брехливими) заявами стосовно тяжких злочинів не розкидатися. Не брехати.

Тобі знижка! У зв'язку з війною, скрутним становищем лише 1000 долл. і перевіряємо в СБУ твою впевнену брехню про невіру в співпадіння.
Не очкуй, чепушило. Я до тебе під'їду, в твоєму ж СБУ й перевіримо.

Знов вп'яте зілл'єшся?
А потім знов вистрибнеш з впевненістю у брехні...

Тому вкотре тобі визначаю, що так вести себе тупо, брехливо, упорото може тільки орк.
От чесно -- я би з сорому згорів, якщо б мене отак постійно, як тебе, макали й макали...
А ти, як оті в Чорнобаївці знов і знов.
Як отой кисильов з голослівною наявною брехнею. Ще й тупою. Знов і знов.
Це тільки їм, оркам, нема різниці ще раз збрехати, обтікти, відгребти та тощо. Один раз більше, один раз менше .... для них!вже!нема!різниці! Вони вже нижче плінтуса опустилися...
Отак і ти.

Ти тільки не зникай, а хоча б дай відповідь чому очкуєш спробувати навчитися не брехати (через перевірку зі ставкою еквіваленту - 1 тис. долл.).
Ти ж так впевнено!!! завжди брешеш)) Навіть по питанюю дуже важких злочинів.
Просто поясни, що там в тебе в башці. Отакого брехуна. Дійсно цікаво. Бо в кисильових взнати немає можливості. Хоча з ним-то зрозуміло (на роботі, за гроші, може ще ідею).
А ти чому?
Невже просто тупий і все.
detroytred
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  #<1 ... 1581158215831584
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