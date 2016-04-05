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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15991600160116021603>
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:05

  Hotab написав:Успіх , вгамуйся. Проблема не в наявності людей. Треба зброя. Її мало. Посадити в рівенькій та жиДомирсткій області на полігон новобранців багато розуму не потрібно. Чим їх зайняти? І ще убезпечити від ракет рашистів.

Щоб артилерія могла працювати, потрібні солдати в окопах, щільність на кілометр фронту має сягати сотень солдат, інакше будь-яка артилерія буде знищена ДРГ супротивника, броне-танковими проривами і т.д.
Сказочки про те, що озброєнь не вистачає - це виправдання провалу мобілізації. Сказочки про 1 млн задіяних у війні - це блеф. Максимум 50-60 тисяч відбиваються. Інші на чілє сидять по кафешечках, замовляють піцу, тусять у супермаркетах.

Якщо не вистачає озброєння, проводиться масштабна примусова мобілізація. Якщо вона не проводиться, значить політичне керівництво боїться за свої рейтинги.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Якщо не вистачає озброєння, проводиться масштабна примусова мобілізація. Якщо вона не проводиться, значить політичне керівництво боїться за свої рейтинги.


І вила видати мобілізованим, чи краще взагалі без нічого відправити на передову? В рашистів нехай забирають зброю на полі бою, і з нею воюють? В принципі захочуть жити - будуть шукати самі собі хто що зможе, хто сокиру, хто лопату, хто граблі і вила...
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:27

Евгений Н.

Не перегибайте. АК найдется для каждого
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И если задум рифляндского фюрера срастётся, то к осени он будет диктовать условия всему миру.
Именно по этой причине на большой 20 ке "не срослось"
Именно по причине этого и ещё малости Германия тормозит выделение средств Украине. Хотя она в первую очередь получает спрос на свой товар.

Президент РФ Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну против Украины, спустя пять месяцев после начала активной фазы боевых действий тайно пытается наладить контакты с США и Европой. Хозяин Кремля жаждет переговоров, запугивая западные страны энергетическим и продовольственным кризисом.

Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

По мнению дипломата, нацеленность российского диктатора на переговорный процесс с Западом будет нарастать к осени, потому что это самый выгодный период для Кремля - ожидается рост цен на энергоносители и продовольствие. Путин намерен предлагать договоренности "на взаимовыгодных условиях".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/255120_1657472786

Мы больше, чем ограниченны августом!
А Ленд-лиз только с октября!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:щільність на кілометр фронту має сягати сотень солдат

Є пруф? Почніть з ВОП (РОП) в обороні. Така щільність необхідна на ВОП (РОП). Але вбік від них територія просто під вогневим контролем. А інколи просто під контролем спостережних постів. Особливо ліси, болота ріки.. Там і близько нема суцільної лінії з вказаною вами щільністю.

  Успіх написав:Вибачте, та не можу вгамуватись

Успіх, дуже багато робите для хайпа (плюсиків). Зайве це. І роботі заважає.
Ви безвилазно на передньому краї 4.5 місяці?? Чи таки виходите на спокійніші лінії? З чого ви взяли, що вже має бути саме відпустка?? Не вивід на відпочинок далі від нуля, а саме відпустка (у Львові з дружиною)?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 лип, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=HgRjfCzxuag
Стрим с "Злым одесситом"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:52

Ви з цим не погоджуєтесь?

  Hotab написав:Ви безвилазно на передньому краї 4.5 місяці?? Чи таки виходите на спокійніші лінії? З чого ви взяли, що вже має бути саме відпустка?? Не вивід на відпочинок далі від нуля, а саме відпустка (у Львові з дружиною)?

  BIGor написав:Успіх Ви все ще думаєте, що війни виграються піхотою як в часи Александра Македонського?

Звичайно, що ні.
Але зрозумійте, що лінія фронту дуууууже велика/довга - хто має її втримувати?
Чи ви думаєте, що воїни ЗСУ - термінатори? Безсмертні?
Я не можу тут писати про втрати...
Але, хтось же має поповнювати тих, хто поклав своє життя за нашу землю/свободу/Батьківщину?
І, хтось же має підмінити тих, хто не бачив 4,5міс. своїх батьків/дітей/жінку?
Щоб хоч на тиждень побачити своїх близьких?!

Чи ви повністю погоджуєтесь з тим, що одні мають "дуже глибоко в шахті добувати вугілля/ризикувати життям, а інші - лише на вході, чи навіть, далеко від входу в шахту - лише рахувати вагонетки з вугіллям"????!
- випустити "глянути на світ" хоч на тиждень - шахтарів не треба???!
- чи думаєте, шахтарів зовсім не засипає в шахті/вони термінатори - і втратів немає/чи вони мінімальні, судячи з новин по ящику???!

Тож, щоб цих дві речі, описаних вгорі, виконати - потрібні "нові шахтарі"!

Чи нах це робити? - нехай шахтарі і далі їпашуть хоч до зими?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:03

  Евгений Н. написав:
  Zebra написав:Якщо не вистачає озброєння, проводиться масштабна примусова мобілізація. Якщо вона не проводиться, значить політичне керівництво боїться за свої рейтинги.


І вила видати мобілізованим, чи краще взагалі без нічого відправити на передову? В рашистів нехай забирають зброю на полі бою, і з нею воюють? В принципі захочуть жити - будуть шукати самі собі хто що зможе, хто сокиру, хто лопату, хто граблі і вила...

Якщо мобілізувати 100-200 тисяч кальянщиків, баристів, гермафродитів, одягти у військову форму, роздати калаші і підігнати до кордону з білоруссю, чернігівські, сумській області, прідністров'ї - копати окопи, блефувати заявами, що у нас руки розв'язані, що ми збираємося напасти, ворог помітить таку значну кількість чоловіків і йому доведеться перекинути резерви, техніку і все інше на ці ділянки. А коли 50-60 тисяч солдат рубляться на фронті з 120-150 тисячами переважаючими в озброєнні - результат війни просто очевидний.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 10 лип, 2022 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Але зрозумійте, що лінія фронту дуууууже велика/довга - хто має її втримувати?

У вас пластинка? Я четвертий раз це читаю.
Розрізніть 2 речі.
1. Втрати людей. Вони мають компенсуватись. Так!
2. Відпочинок з сім'єю. Ні! Саме тому вам і платять 110+ тисяч на місяць, що у вас особливий характер служби. До прикладу льотчик отримує "бойові" лише за день вильоту. А перебування в полі (палатці) десь під Запоріжжя теж без сім'ї йде по звичайному. Відпустку ви обов'язково отримаєте. Але ви надто рано її хочете.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:10

Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на юге.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.
vitaliian
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