Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на юге.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.
"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.
Хмммм... аж самому цікаво Ні, ну я бачив роботу з глибокого тилу "дальньої" закордонної арти... А от ближче до переду🤔 - може то просто Успіх попав цього разу у НЕуспішний квадрат?
всему свое время. З.п. учителя 4т.долл, миллиард деревьев, государственная авиакомпания, специальный фонд на обучение детей за счёт налога на недра....что у нас там ещё в очереди?...Вспомнил - шашлыки на майские же! ну, а потом как-нибудь и южные регионы.
Так я такі статейки вже теж разів 5 перечитую, але не бачу конкретних відповідей, на прості 2 питання: 1. Так відпустку ТОЧНО нададуть через 6міс., чи через рік від вступу до лав ЗСУ?(половина часу перебування якого - на вогневій) 2. На який час буде відпустка? -7-10-14днів?
Успіх, пильнуй! "Командование российских оккупантов пытается ускорить передислокацию подразделений с донбасского плацдарма на Херсонский. В частности, завершается формирование не менее трех колонн в составе более 140 единиц техники из состава 1060 обмз, родом изТулы, 106 вдд, которые отбудут из Луганской области, н.п. Юбилейное по направлению в Новую Каховку и Чаплинку. Также россияне намерены значительно усилить свои подразделения на севере Херсонского плацдарма, где в основном сосредоточены 1 и 2 АК, подразделениями 98-й вдд, родом из Иваново. Из этого следует, что какого либо наступательного потенциала на Херсонском плацдарме у российских оккупантов как не было, так и нет. Да и появиться ему не откуда. С другой стороны, удерживать данный регион они будут пытаться из последних сил." https://sprotyv.info/analitica/zachem-r ... pravlenie/
ПС. Знайомі мешканці Херсону кажуть, шо рашисти зара в паніці, багато з них намагаються тікати в Крим.
Investor_K написав:Сейчас в погонах 1 миллион человек. Мало?
Ко мне соседка неделю назад в дверь звонила, дите дурело, сказала, если не успокоится, то оденет погоны, типа нарушаем комендантский час, они с мужем работают в ДСНС - ЧСВ в потолок, у них еще собака известная по кличке Патрон.