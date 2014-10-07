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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1600160116021603>
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:21

Зрозумійте мене правильно...

  Hotab написав:1. Втрати людей. Вони мають компенсуватись. Так!

Ну то чому люди(на іншій гілці) дивуються діяльності віськомату, який роздає повістки на входах ТРЦ?
  Hotab написав:Відпустку ви обов'язково отримаєте. Але ви надто рано її хочете.

Так 6міс має пройти, чи 1рік від "початку"?(а то щось ніхто нас тут ТВЕРДО не запевняє, що ми через 6міс./від початку/ - спокійно/реально поїдемо у відпустку на 1, чи 2 тижні?

Переважна більшість солдат і офіцерів ляпає язиком - "забудьте про відпустку!" :evil:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Так 6міс має пройти, чи 1рік від "початку"?(а то щось ніхто нас тут ТВЕРДО не запевняє, що


Гугл же все знає.
https://blog.poltava.to/tymchenko/14427/


Буде можливість - вам дадуть. Зараз не зобов'язані.

  Успіх написав:Переважна більшість солдат і офіцерів ляпає язиком - "забудьте про відпустку!"

Вони таки щось знають.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:29

Та Ілон Маск точно допомагає! )))

  vitaliian написав:
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на юге.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

Хмммм... аж самому цікаво :mrgreen:
Ні, ну я бачив роботу з глибокого тилу "дальньої" закордонної арти...
А от ближче до переду🤔 - може то просто Успіх попав цього разу у НЕуспішний квадрат? :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:35

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на юге.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

Хмммм... аж самому цікаво :mrgreen:
Ні, ну я бачив роботу з глибокого тилу "дальньої" закордонної арти...
А от ближче до переду🤔 - може то просто Успіх попав цього разу у НЕуспішний квадрат? :roll:
всему свое время. З.п. учителя 4т.долл, миллиард деревьев, государственная авиакомпания, специальный фонд на обучение детей за счёт налога на недра....что у нас там ещё в очереди?...Вспомнил - шашлыки на майские же! ну, а потом как-нибудь и южные регионы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Так 6міс має пройти, чи 1рік від "початку"?
в нашем колхозе на посевную отпускали и на жнива обещают кто с землей.Посевная была до учебки во Львове,ща уже под Харьковом трактористы
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:46

На ЧІТКІ питання - є ЧІТКІ відповіді?

  Hotab написав:Гугл же все знає.
https://blog.poltava.to/tymchenko/14427/
Буде можливість - вам дадуть. Зараз не зобов'язані

Так я такі статейки вже теж разів 5 перечитую, але не бачу конкретних відповідей, на прості 2 питання:
1. Так відпустку ТОЧНО нададуть через 6міс., чи через рік від вступу до лав ЗСУ?(половина часу перебування якого - на вогневій)
2. На який час буде відпустка? -7-10-14днів?
  Hotab написав:Вони таки щось знають

Не забивайте останній цвях в труну НАДІЇ!)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас в погонах 1 миллион человек. Мало?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:17

  Успіх написав:Хмммм... аж самому цікаво :mrgreen:


Успіх, пильнуй! 8)
"Командование российских оккупантов пытается ускорить передислокацию подразделений с донбасского плацдарма на Херсонский.
В частности, завершается формирование не менее трех колонн в составе более 140 единиц техники из состава 1060 обмз, родом изТулы, 106 вдд, которые отбудут из Луганской области, н.п. Юбилейное по направлению в Новую Каховку и Чаплинку.
Также россияне намерены значительно усилить свои подразделения на севере Херсонского плацдарма, где в основном сосредоточены 1 и 2 АК, подразделениями 98-й вдд, родом из Иваново.
Из этого следует, что какого либо наступательного потенциала на Херсонском плацдарме у российских оккупантов как не было, так и нет. Да и появиться ему не откуда. С другой стороны, удерживать данный регион они будут пытаться из последних сил."
https://sprotyv.info/analitica/zachem-r ... pravlenie/

ПС. Знайомі мешканці Херсону кажуть, шо рашисти зара в паніці, багато з них намагаються тікати в Крим.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:20

  Investor_K написав:Сейчас в погонах 1 миллион человек. Мало?


Напевно, не вистачає, якщо жінок на військовий облік ставлять :?
Мало, мабуть, виїхало наших красунь :roll: Далі буде.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:37

  Investor_K написав:Сейчас в погонах 1 миллион человек. Мало?

Ко мне соседка неделю назад в дверь звонила, дите дурело, сказала, если не успокоится, то оденет погоны, типа нарушаем комендантский час, они с мужем работают в ДСНС - ЧСВ в потолок, у них еще собака известная по кличке Патрон.
Zebra
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